Dopo l'allerta per il maltempo lanciata il 1 ottobre che ha interessato soprattutto la Liguria, in particolare la provincia di Genova con bombe d'acqua, frane e allagamenti, la Protezione Civile quest'oggi ha lanciato una nuova allerta maltempo, rossa per Liguria, Lombardia e Veneto e arancione per altre otto regioni.

"Sulla base dei fenomeni previsti e in atto - ha dichiarato in una nota la Protezione Civile - è stata valutata per le giornate di oggi, venerdì 2 ottobre, e domani, sabato 3 ottobre, allerta rossa su alcuni settori di Liguria, Lombardia e Veneto.

Per la giornata di domani valutata allerta arancione in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

Valutata, inoltre, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e su alcuni settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria e Puglia".