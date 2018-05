Torna O Live Jazz Fest sul Lago di Garda

O Live Jazz Fest torna nella cinquecentesca Corte Torcolo di Cavaion, sulle colline del Garda veronese, dal 29 Giugno al 1° Luglio 2018 per la 3^ edizione. Tre giornate di festa con giovani talenti del Jazz Italiano e Artisti internazionali, nel segno della Buona Musica, dei Sapori Tipici e dell’Inclusione sociale.

La manifestazione prenderà il via Venerdì 29 Giugno con due Giovani Talenti italiani, vincitori di premi importanti: Marcello Abate, in quintetto, e Donatello D’Attoma in trio.

Nelle altre due serate, due appuntamenti in linea con le aspettative: il primo, Sabato 30 Giugno, con Wölk, Marcelli, Robinson Trio, dalla Germania. Il secondo, Domenica 1° Luglio, con l’americano Scott Hamilton: probabilmente il miglior sassofonista Mainstream vivente, qui accompagnato da artisti italiani e svizzeri.

Il Programma prevede 3 giorni di iniziative. La Musica è al centro, ma il Vino, l’Olio, il Marmo, l’Ospitalità, l’Impresa, le Associazioni, l’Inclusione sono gli elementi che arricchiscono, completano e rendono unica la manifestazione.

Venerdì 29 Giugno | Serata Talenti Italiani

h 19:30 Apertura Manifestazione e Area Eno-Gastronomica

h 21:30 Marcello Abate 5Tet

Marcello Abate, grande talento della chitarra Jazz, è il recente vincitore del Premio nazionale Luciano Zorzella 2018 XI Edizione. Mantovano, classe 1990, tra i più interessanti giovani talenti del Jazz italiano, è presente nei più importanti Jazz Festival del Nord Italia; si presenta con un nuovo progetto nel quale esprime al massimo la sua tecnica e sensibilità.

h 22:30 Donatello D’Attoma Trio

Finalista al “Concorso C. Bettinardi” Piacenza Jazz 2011, vincitore del "Conad Jazz Contest" 2012, con tre dischi a suo nome, il talentuoso pianista e compositore pugliese Donatello D’Attoma presenta il suo nuovo album in trio dal titolo "ONENESS", realizzato con Enrico Morello alla batteria e Marco Zenini al contrabbasso.

Sabato 30 Giugno | Serata Europa

h 19:30 Apertura Manifestazione e Area Eno-Gastronomica

h 21:30 H. Wölk, A. Marcelli Trio (D)

La terza serata vede protagonista un fortissimo trio basato a Berlino (D). In particolare, Ekkehard Wölk, tedesco al piano, e Andrea Marcelli, italiano da decenni in Germania alla batteria, collaborano da 14 anni e sono già al loro quinto album insieme. Si sono esibiti insieme a San Pietroburgo, Nuova Delhi, Oslo, Praga, Lipsia, Würzburg, Dessau e più volte in Italia.

Domenica 1 Luglio | Serata USA

h 19:30 Apertura Manifestazione e Area Eno-Gastronomica

h 21:30 Scott Hamilton 4Tet (USA)

La serata di chiusura del Festival è affidata al sassofonista Scott Hamilton. Uno dei più importanti sassofonisti jazz che sia possibile ascoltare oggi nel mondo. Ad accompagnarlo avremo l’ottimo pianista Luca Mannutza (suona e arrangia con Mario Biondi), l’esperto Lorenzo Conte al Contrabbasso e il batterista svizzero Alfred Kramer.

Dal punto di vista Enogastronomico, nell’antica Corte e nei Ristoranti del paese, i protagonisti saranno l’Olio Garda Dop, il Vino Bardolino Doc, Salumi e Formaggi Dop, la tipica Fogasa e le Torte fatte in casa da Ristoranti Inclusivi.

L’Area Eno-Gastronomica è ad ingresso gratuito.

L’area Concerti è a pagamento, free per minori 14 anni e Persone con Hp 100% e accompagnatore.

Info e Biglietti sul sito

www.olivejazzfest.com 335 6371228 | olivejazzfest@gmail.com