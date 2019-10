Alberto Salaorni & Al-B.Band, un ottobre al top

Ad ottobre 2019 i concerti della Al-B.Band sono come sempre tanti. La loro live music dà energia. Ecco perché piace. Il 5 ottobre la loro musica e la loro carica fanno muovere la Festa dell'Uva di Bardolino, un evento in cui sono ormai di casa. Venerdì 11 ottobre invece sono al Mag Showroom di Noventa Padovana (PD). Mercoledì 16 ottobre fanno muovere a tempo Signorvino ad Affi (VR), mentre il 18 si spostano a La Fucina di Bussolengo (VR), domenica 20 ottobre sono all'OktoberFest di Valeggio sul Mincio, mentre il 25 chiudono il mese di ottobre all'Amen di Verona. Già confermato anche il loro concerto del 7 novembre al Seconda Classe di Brescia, altro locale in cui sono di casa...

L'ormai ben conosciuto singolo estivo della Al-B.Band, un brano perfetto per ballare e cantare ricordando il sole cocente dell'estate 2019, si chiama invece "Estatissimevolmente" ed è stat0 programmato da decine e decine di radio italiane. Qualche settimana fa ha raggiunto il decimo posto di una chart importante per quel che riguarda la musica indipendente, Classifica Indie - www.classificaindie.com

Scritto con Mirko Tommasi come altri brani del gruppo capitanato da Alberto Salaorni, "Estatissimevolmente" è una canzone piena d'energia: il testo è in italiano, come sempre o quasi per i brani della formazione veronese, ma il sound decisamente internazionale. Due accordi, un giro di chitarra acustica che si mescola ad un sintetizzatore e il gioco è fatto: "Estatissimevolmente" è un brano in puro stile pop rock e dà spazio alla bella voce de La Depa, talento 21enne scoperto dalla Al-B.Band che sul palco sa dare e creare energia. La formazione veronese è infatti ormai da tempo una fucina di giovani artisti. Per gli arrangiamenti, Davide Rossi, mago del suono del gruppo, ha invece collaborato con Luca Degani, un professionista del curriculum unico. Ha infatti collaborato tra gli altri con Lorenzo (Jovanotti ,Tullio De Piscopo, e Raffaella Carrà, realizzando pure sigle per il Festival di Sanremo...

Ascoltare su Spotify o su iTunes "Estatissimevolmente" è una gran bella idea. Perché d'estate, almeno d'estate c'è bisogno di rilassarsi e cantare, prima che arrivi settembre, e tutto il gioco ricominci... Ascoltarla live in uno dei concerti del tour infinito della Al-B.Band è ancora meglio. Dal vivo Alberto Salaorni (voce, chitarra), Davide Rossi (basso), LA DEPA alla voce, Andrea Mai (tastiere), Claudia Giuliani (percussioni, cori) e Alberto De Grandis (batteria) sanno creare emozioni. Il brano è disponibile su Spotify - spoti.fi/2Rl3rl1 e su YouTube Vevo: youtu.be/zsOqjBInchI (...)

