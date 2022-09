REGOLAMENTO CIRCUITO ITALIANO BMX



La partecipazione è riservata ai tesserati UCI, FCI ed enti di promozione sportiva convenzionati FCI, con biciclette specialistiche BMX e CRUISER.

Il Circuito Italiano BMX consiste in più prove, ognuna di esse in doppia gara: una il sabato ed una la domenica.

Il formato di gara deve prevedere tre manche di qualifica con rimescolamento automatico dei piloti, più i turni successivi fino alla finale.

Salvo diversa indicazione le categorie saranno cadenzate secondo il seguente ordine: G2; G3; G4; Cruiser under 39; Cruiser 40 & Over; G5; G6; Esordienti; Allievi; Open Master; Junior-Elite.

Finale “B” per tutte le categorie tranne Junior m/f; Elite m/f; Cruiser under 39; Cruiser 40 & Over.

In caso di particolari condizioni (meteo, scarsa illuminazione, alto numero di partecipanti o altro) il Comitato Organizzatore in accordo con il D.O.F. ed il Presidente di Giuria potrà decidere di variare gli orari e/o di non far disputare le finali “B” anche ad altre categorie.

Fogli gara e classifiche consultabili in forma elettronica (pdf) sul sito ufficiale.

USA BMX - The American Bicycle Association, was formed in 1977 and is headquartered in Chandler, Arizona. USA BMX is a combination of both ABA and NBL sanctions; which united together in the summer of 2011 - to organize BMX racing for boys, girls and adults, nationwide and in Canada (under BMX Canada).

USA BMX - L'American Bicycle Association, è stata costituita nel 1977 e ha sede a Chandler, in Arizona. USA BMX è una combinazione di sigle ABA e NBL che si sono unite nell'estate del 2011 per organizzare gare di BMX per ragazzi, ragazze e adulti, a livello nazionale e in Canada (sotto BMX Canada).