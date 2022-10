Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che per la prima volta dalla crisi dei missili cubani, il mondo si trova ad affrontare il rischio di un "Armageddon nucleare", se la crisi in Ucraina continuerà a svilupparsi così come è stato finora. La dichiarazione di Biden è stata rilasciata giovedì, durante un evento organizzato dal Partito Democratico.

Il presidente Usa ha anche aggiunto di conoscere ormai "abbastanza bene" il suo omologo russo ed è per tale motivo che pensa che Putin "non stia scherzando quando parla di potenziale uso di armi nucleari tattiche".

Inoltre Biden ha anche osservato che non ritiene sia possibile far ricorso ad un'arma nucleare tattica per poi non finire in un Armageddon nucleare.



Nel frattempo, Putin festeggia oggi il suo 70° compleanno, evento che il patriarca Cirillo ha voluto celebrare con questo messaggio di auguri:

A Sua Eccellenza Vladimir Vladimirovich Putin, Presidente della Federazione Russa.Eccellenza, caro Vladimir Vladimirovich!Per favore, accetta le mie più sincere congratulazioni per questa data significativa, il tuo 70° compleanno.In molti anni di lavoro instancabile in posizioni chiave del governo, ti sei guadagnato la reputazione di leader nazionale, disinteressatamente devoto alla Patria, amando sinceramente la Patria e dandole tutta la tua forza, abilità e talento. Il Signore ti ha posto alla guida del potere, perché tu potessi svolgere un servizio di particolare importanza e grande responsabilità per le sorti della nazione e del popolo affidato alle tue cure. Trasformazione dell'immagine della Russia, rafforzamento della sua sovranità e capacità di difesa, tutela degli interessi nazionali, progressivo sviluppo socio-economico, preoccupazione per il benessere dei concittadini: questi sono solo alcuni dei risultati evidenti e indiscutibili di molti anni di lavoro congiunto di vari rami del governo e delle istituzioni pubbliche, svolto sotto la tua guida.Sono molto lieto di testimoniare i cambiamenti avvenuti in passato nell'ambito dei rapporti Chiesa-Stato, caratterizzati dalla creazione di un modello unico di cooperazione, costruendo un dialogo fiducioso e reciprocamente vantaggioso. Desidero esprimerti la mia speciale gratitudine per la tua continua attenzione al servizio della Chiesa ortodossa russa, ai bisogni e alle aspirazioni dei credenti, nonché per l'attivo sostegno fornito alle più importanti iniziative ecclesiali e pubbliche.Spero che la fruttuosa cooperazione esistente continui a contribuire al consolidamento del popolo, alla conservazione del ricco patrimonio storico, spirituale e culturale della Russia, alla creazione di una vita pacifica e prospera per i concittadini secondo i principi incrollabili di solidarietà e mutua assistenza, bontà e giustizia.In questo giorno significativo per te e per il nostro Paese, ti auguro forza incessante, l'abbondante aiuto di Dio e il benedetto successo nel tuo ulteriore servizio nell'alto e responsabile incarico di capo dello stato della grande Russia.Possa il Signore misericordioso custodirti in una fortezza spirituale e fisica per molti anni.Con profondo e sincero rispetto+CIRILLO, PATRIARCA DI MOSCA E DI TUTTA LA RUSSIA