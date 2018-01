Il Ritmo nascosto nelle opere di Vincenzo Frattini

Alla Galleria Giovanni Bonelli di Pietrasanta è in corso la mostra Opere In Ritmo di Vincenzo Frattini a cura di Maria Letizia Paiato.

Qui incontriamo dei lavori a metà strada fra pittura e scultura, non l'una né l'altra, ma un'inedita concezione della tradizione, attraversati da un'estetica affine alle ricerche analitiche, sia per quel che attiene la composizione sia per l'uso del colore.

Di particolare interesse sono i lavori intitolati Pitture per Sottrazione dove l'artista scavando sulla materia del colore, precedentemente steso in sequenze di spesse stratificazioni monocromatiche, con l’ausilio del trapano o della sega circolare, genera nuove porzioni di spazio sulla superficie non più uniforme della tavola.

Il lavoro di Vincenzo Frattini apre un'inedita visione sulla concezione moderna della pittura. La mostra è stata prorogata fino all'11 febbraio 2018.