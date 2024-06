Napoli, Italia – 8 giugno 2024 - Il Comitato Organizzativo del Premio Internazionale “ECCELLENZE ITALIANE nella VIGILANZA PRIVATA e della SICUREZZA” è lieto di annunciare l’apertura delle procedure di accreditamento per partecipare all’evento.

Questo prestigioso riconoscimento celebra gli Istituti di Vigilanza, le Aziende e i Professionisti che si sono distinti nel campo della Sicurezza Privata, contribuendo in modo significativo alla protezione e al benessere della nostra società.

L’evento si terrà nella storica e vibrante città di Napoli, presso la Meeting Room del "MILLENNIUM GOLD HOTEL", situato in Viale Comandante Umberto Maddalena, 192. La Cerimonia di Premiazione sarà un’occasione unica per mettere in luce gli sforzi e le realizzazioni di coloro che operano con dedizione nel settore della Sicurezza. Questa è una splendida opportunità per riconoscere e celebrare l’eccellenza italiana nel mondo della Vigilanza Privata e della Sicurezza.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di celebrazione e riconoscimento dell’impegno e della professionalità che caratterizzano il nostro settore.



Online la procedura di accreditamento per la partecipazione all'evento, sul portale: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-premio-internazionale-eccellenze-italiane-vigilanza-sicurezza-921540220607, disponibile anche dalla homepage del sito istituzionale del Premio: www.premiovigilanzasicurezza.it e www.premiovigilanza-sicurezza.it



Comunicato Stampa a cura di

Fathima Azaani - Ufficio Stampa