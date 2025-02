CHIARA TAIGI - SANT'AGATA 2025 - CATANIA

Concerto Passio Sanctae Agathae - Chiesa di San Domenico

Chiara Taigi ha cantato per l'apertura della Festa di Sant'Agata 2025 di Catania nella Chiesa di San Domenico con una incredibile partecipazione di pubblico e con una emozionante e devota Celebrazione da parte di tutti, nella quale Mons. Marco Frisina ha eseguito le proprie composizioni sacre ed ha diretto l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vincenzo Bellini e il famoso Coro Lirico Siciliano, con il mezzosoprano Antonella Arena e il tenore Alberto Munafò.

"E' stato un grande onore aver aperto le porte alla Festa di Sant'Agata, dispiacendomi di veder mandare via le persone per un eccesso di pubblico, avrei voluto condividere con tutti le emozioni in musica della devozione a Sant'Agata, a cui sono personalmente molto legata... Un concerto reso speciale grazie al Mons. Frisina che ci ha consentito con le sue composizioni di pregare insieme e al tempo della sua direzione di interpretare con grandi emozioni... " Chiara Taigi

Chiara Taigi ha cantato e intepretato "O Amore ineffabile" con profonda dolcezza espressiva, una composizione che grazie ad alcuni versi di S. Caterina da Siena ispira una ricerca interiore dell'amore di Dio che si è incarnato in Gesù, diventanto appunto "inefffabile", una convivenza musicale di sensazioni di gioia e di gratitudine. In seguito ha cantato "Vieni con me dal Libano" una composizione che possiede passaggi corali e orchestrali di grande respiro e dinamica, un complesso colloquio in duetto con il Tenore Alberto Munafò, con testi tratti dal Cantico dei Cantici.

Sono state eseguite altre imponenti composizioni come Inno a S. Agata intitolato "Vergine buona" e al finale il "Te Deum Laudamus" tratto dall'oratorio "Fino ai confini della terra" di Mons. Marco Frisina dove l'esaltazione corale e musicale ha raggiunto l'apice. Il percorso narrativo e drammaturgico durante il concerto è stato scritto da Daniela Cori e declamata con animata passione da due attori, Francesca Agate e Plinio Milazzo.

Si ringrazia Mons. Marco Frisina per il grande impeto delle composizioni, l'accorata missione, partecipazione e collaborazione nel periodo del concerto e per la gentilissima accoglienza della Chiesa di San Domenico, di tutti i Sacerdoti e Confratelli e della Comunità.

Si ringrazia inoltre il Comune di Catania, il Comitato Sant’Agata, l’Arcidiocesi di Catania e il Sindaco Enrico Trantino per aver voluto la partecipazione straordinaria di Chiara Taigi nelle celebrazioni della Festa di Sant'Agata.

Si ringrazia il Coro Lirico Siciliano ed in particolare il M° Francesco Costa per l'invito, per la duratura ed appasssionata collaborazione negli anni e per la grande professionalità nella preparazione musicale del Coro Lirico Siciliano che ha dimostrato grande maturità artistica. Si ringrazia inoltre il tenore Alberto Munafò e Daniela Cori per l'attenzione e collaborazione professionale.

Si singrazia il M° Giuseppe Romeo per la complessa preparazione della promettente giovane Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vincenzo Bellini e per il risultato in esecuzione.



