L’ibridazione tra tecnologie e didattica, e in particolare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale in una società digitale avanzata, sono il fulcro della quarta edizione della Summer School Puglia 2024 che si terrà dal 23 al 25 settembre presso il Dipartimento FOR.PSI.COM. dell'Università degli Studi di Bari, in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Promozione e lo Sviluppo della Didattica, dell'Apprendimento e dell'Insegnamento in Università – AsdUni.

Organizzata in tre giorni di sessioni mattutine e pomeridiane, la Summer School "Tecnologie, Intelligenza Artificiale, Ambienti e Sviluppi Innovativi nelle Didattiche Universitarie" è l’occasione per ripensare, in modo critico e costruttivo, l'esperienza docente e la didattica universitaria.

Verranno esplorate le questioni chiave che interconnettono l'Intelligenza Artificiale alla didattica, con approfondimenti su teorie e pratiche dell'e-learning, con particolare attenzione al dialogo attivo tra A.I. e innovazione. Come nelle edizioni precedenti, la Summer School prevede un ciclo di seminari formativi e laboratori, offrendo un'importante occasione di riflessione, scambio e crescita professionale per docenti, studenti e dottorandi.



Per Loredana Perla, ordinaria di Didattica e Pedagogia speciale all’Università di Bari e responsabile scientifica della Summer school, “questa edizione della Summer School Asduni ha messo al centro il tema molto dibattuto della digitalizzazione avanzata: aprire o no le porte dell’Università pubbliche alle tecnologie avanzate come ChatGPT e personalizzazione dei percorsi? L’avanzata dell’AI nei contesti della formazione chiede infatti un’oculata problematizzazione dei pro e dei contro rispetto alla manutenzione della competenza più importante che l’Università dovrebbe promuovere: il saper studiare”.

https://www.uniba.it/it/notizieuniba/anno-2024/summer-school-puglia-2024



I giornalisti sono invitati all'apertura dei lavori, lunedì 25 settembre alle ore 9:30 presso il Dipartimento ForPsiCom in Via Scipione Crisanzio, 42.