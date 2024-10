Quando si pensava ad un maestro di arti marziali si immaginava sempre un tempio su di una montagna magari in Giappone oppure in Cina, e invece oggi no, ormai si pensa sempre di più ai social: da Tik Tok a Instagram, i nuovi Guru ormai sono accessibili a tutti.

Napoli, ad esempio, aggiunge alle sue mille sfumature anche quella del Jujitsu tradizionale giapponese, dove, il Maestro Luigi Esposito della scuola Kyouken do Jujitsu, sta facendo parlare di se per i suoi video. Tik Tok, la famosa piattaforma di video sharing, stavolta, si spoglia dalle vesti di social di intrattenimento per diventare mezzo di divulgazione di cultura.

Quella cultura che fa bene, che aiuta la spinta di un settore in crisi, ormai, depredato dal mondo degli sport da combattimento sicuramente più mainstream; un settore che, spesso, perde di credibilità, anche, a causa del "fuoco amico": i cosiddetti venditori di fumo che promuovono corsi la cui mentalità segue la teoria del "tutto e subito" e di imparare a difendersi con un click.

Nei video del Maestro Luigi Esposito di Napoli del Kyouken Do, ma anche in quelli di Senpai Luigi del Kyoukushin Kai, di Manuel Spadaccini del Krav Maga e di altri, ci sono contenuti che sembrano andare controtendenza: si parla di sacrificio, di l'allenamento duro, di rispetto. Tutti contenuti che sembrano non strizzare l'occhio alle logiche attuali che, invece, diventano virali. Questo dovrebbe farci ragionare su quello che la gente, realmente, vuole.

Oltre all'evidente competenza tecnica delle persone sopracitate vediamo che, la passione per le arti marziali, supera, di gran lunga, la voglia di apparire. Il contenuto si veste da intrattenimento per diventare conoscenza.

Perché, se è vero che qualsiasi mezzo è valido purché si raggiunga un buon risultato, ben venga anche l'utilizzo dei social senza personalismi inutili e voglia di fare gli influencers, ma con lo spirito di chi vuole riportare la gente con i piedi sul tatami fra sudore, voglia di allenarsi, risate, amicizia e perché no anche qualche "Tik Tok".