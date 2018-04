Formula 1, in Cina vincono i lottatori, non i bambini viziati

La cronaca dice Ricciardo, Bottas e Raikkonen sul podio del GP di Cina. Ma questa gara è altro, oltre al risultato in pista.

È la rivincita di tre ragazzi che all'interno dei loro team sono considerati un optional, l'ultima ruota del carro, quelli che "prima ci sono Verstappen, Hamilton e Vettel".

E invece loro sono piloti... veri, spesso, se non quasi sempre costretti a stare nelle retrove e a farsi da parte, tacendo, per far strada ai compagni blasonati e viziati.

Beh, oggi i gregari hanno avuto la loro sacrosanta e meritata rivincita!