Tutte le competizioni sportive in Italia si disputeranno a porte chiuse.

La Federcalcio ha ufficializzato ieri sera la decisione, così come aveva fatto in precedenza la Federtennis. Così la gara di coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, in programma il 6 e 7 marzo, si giocherà senza il pubblico. La serie A sarà a porte chiuse fino al 30 marzo.

Nessun posticipo, per il momento, per le Olimpiadi di Tokyo, con il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, che ha ribadito che i Giochi prenderanno il via, come previsto, il 24 luglio.