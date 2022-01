Il metaverso di Oliverso, un’opportunità di delocalizzare senza spostarsi !

La rivoluzione che può portare l’introduzione del metaverso nelle attività lavorative è effettivamente legata anche alla possibilità di ridurre quello che è il costo della manodopera per tutti quei servizi che fino a poco tempo fa si pensava essere difficoltosi da terzializzare o da internazionalizzare in paesi dove l'incidenza della mano d'opera risulta essere molto più bassa che da noi.

La creazione di uffici virtualizzati permette fattivamente la possibilità di poter avere dei colleghi che vengono dall'altra parte del mondo, che lavorano nella scrivania al fianco della nostra condividendo documenti, guardandoci negli occhi e che poi alla fine del turno di lavoro se ne vanno a casa loro a mangiare in america mentre noi stiamo prendendo un caffè a Milano, il tutto integrato in una VRO (virtual room oliverso).

Le aziende più attente a questo aspetto stanno già iniziando a prepararsi a questa rivoluzione, perché sarà una rivoluzione dalla sera per la mattina e non sarà un crescendo graduale che ci porterà ad arrivare a questo modo di lavoro. Sarà un spegni/accendi dell'interruttore digitale che da un momento all'altro ci obbligherà a confrontarci con questo nuovo tipo di relazione sociale a distanza in una sorta di riedizione reale di “Good Kill”, dove il pilota di droni Thomas Egan finito di colpire i nemici degli “states” in Iraq, spegne la sua postazione e se ne va a casa in Illinois dalla moglie a cenare.

Per questo è importante trovare immediatamente il proprio spazio all'interno di questa nuova realtà, perché è vero sì che gli spazi non sono contingentati ma è anche vero che la possibilità di avere un ambiente in un contesto conosciuto può rendere un'azienda vincente rispetto ad un'altra.

Per questo Oliverso è un concentrato di tecnologia e funzionalità studiate e ragionate sulle esigenze delle piccole e medie imprese che sono ben lontane da quelle che sono le esigenze delle grandi compagnie internazionali che in questo momento stanno investendo milioni di dollari per trovarsi pronte nel momento in cui ci sarà questo switch off dei vecchi sistemi digitali a favore dello switch on dei nuovi sistemi digitali virtualizzati.

La possibilità di organizzare una giornata lavorativa tradizionale d'ufficio con colleghi che vivono a migliaia di chilometri di distanza è un'opportunità che le piccole e medie imprese non devono perdere, questo perché permetterebbe loro di avere a disposizione delle risorse umane che normalmente non potrebbe permettersi economicamente di integrare nel proprio organico. E così facendo il contabile o il centralinista possono essere dei baldi giovani dell’est Europa o dell’America Latina dove il costo del lavoro è decisamente più favorevole rispetto ad altri paesi.

Inoltra rispetto a una terzializzazione all'estero senza controllo, con costi di impianto molto alti, questo tipo di struttura permetterebbe ai titolari delle piccole e medie imprese di avere un controllo diretto sui lavoratori in quanto li possono vedere fisicamente tramite il loro avatar digitali lavorare all'interno dell'ufficio, questo permette alle imprese dove il titolare gestisce a 360° tutta la vita aziendale di mantenere una serenità operativa avendo sotto controllo tutto il personale lavorante.

Per quanto riguarda il personale, invece, sono delle opportunità uniche perché non sono più obbligati a sottostare a delle regole quasi schiavistiche imposte da gruppi locali che aggregano in contenitori giganteschi centinaia di persone per poi rivendere le loro attività ad altrettante aziende, I lavoratori saranno a contatto con loro titolare diretto, lavoreranno fianco a fianco con lui avranno un rapporto familiare con lui come in ogni piccola media azienda italiana.

Ed è ovvio che si può immaginare quale serenità lavorativa possono avere questi lavoratori nel intraprendere un percorso di carriera all'interno di organizzazioni più piccole più umane più vicine ai loro bisogni e ai loro desideri.

Ecco oliverso è una realtà che nasce per favorire la crescita, lo sviluppo e la digitalizzazione delle piccole medie imprese insieme a tutto quanto può offrire in termini di servizio e supporto di tipo software e hardware per permettere sempre di essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

E allora è importante che ogni piccola media azienda, come anche uno studio professionale, decidano di entrare a far parte di questa nuova rivoluzione digitale lavorando e ragionando con i propri partner nazionali che in questo momento sono gli unici che stanno sviluppando questo tipo di tecnologia e fra l'altro tra i pochi in Europa; per accedere a questo mondo è sufficiente prendere contatto con oliverso tramite Olimaint all'indirizzo www.oliverso.it.

Ecco l'intuizione di Olimaint e di Federico Nicolini, il suo giovane CEO (che riveste anche il ruolo di consigliere in apindustria), è quella di affiancere le aziende e dare a loro strumenti di sempre maggior competività.