Venerdì a Doha, in Qatar, si è riunito il Consiglio FIFA. Nell'occasione, il presidente Gianni Infantino ha dichiarato che l'attuale edizione della Coppa del Mondo è stata la "migliore di sempre", dopo quasi un mese durante il quale "il calcio ha rafforzato il suo potere di coesione unico unendo il mondo in uno spirito di pace e di amicizia".

Queste le decisioni adottate durante la riunione per il futuro del calcio.

Dopo aver annunciato che le entrate della FIFA a fine anno si attesteranno a 7,5 miliardi di dollari – 1 miliardo di dollari in più rispetto a quanto preventivato –, il Consiglio ha approvato il budget per il ciclo 2023-2026, che vedrà un fatturato di 11 miliardi di dollari, con gli investimenti nel calcio che saranno pari a 9,7 miliardi di dollari.

In relazione al Talent Development Scheme (TDS) guidato da Arsène Wenger, Chief of Global Football Development, il Consiglio FIFA ha approvato uno stanziamento a supporto per 200 milioni di dollari dal 2023 al 2026, in modo da sviluppare al meglio una iniziativa che mira a creare possibili nuovi talenti.

Approvati i principi e le competizioni del calendario delle partite internazionali.

Per il calcio maschile, a giugno 2025 inizierà una Coppa del Mondo per club a 32 squadre (dopo il rinvio del torneo originale a 24 squadre previsto per il 2021) e si svolgerà ogni quattro anni. Le finestre per il calendario delle partite internazionali a partire dal 2025 includeranno una finestra estesa con quattro partite a fine settembre e inizio ottobre per sostituire le attuali due finestre separate di settembre e ottobre, con le altre finestre (novembre, marzo e giugno) invariate.

Al fine di aumentare le possibilità per le squadre di diverse confederazioni di confrontarsi, La FIFA lancerà tornei amichevoli - "FIFA World Series" - che si terranno nella finestra di marzo negli anni pari.

La decisione per la sede della Coppa del Mondo 2030 verrà presa nel 2024, con il regolamento pe partecipare che sarà pubblicato all'inizio del prossimo anno.

Nell'occasione, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic:

"Sono profondamente rattristato nell'apprendere della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, uno dei calciatori e allenatori più celebri della Serbia. In campo, i suoi calci di punizione incarnavano una passione e una dedizione per la bellezza del gioco che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e la sua morte è una grande perdita per tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile".