Vesper’s VarieTease, il nuovo format di Varietà dell'Ivelise, avrà il suo grande debutto sabato 16 marzo 2024. Lo spettacolo è un omaggio alla nuova Stella del Burlesque dello storico teatro romano: Vesper Julie!

Lo spettacolo di marzo, sarà solo il primo dei tanti appuntamenti con la sensualità e il divertimento, perché il format, prodotto dal Teatro Ivelise, ha in programma 2 e più edizioni a Stagione!



SINOSSI

Adori il Burlesque o sei curioso di saperne di più? Lo Show è la tua occasione per tuffarti nel "qui ed ora" dell'arte della seduzione! Il Vesper VarieTease, viaggio tra storia, ironia, piume e cipria, vi racconterà e spiegherà tutto sul Burlesque, e, come in ogni scuola che si rispetti, romperà la quarta parete con momenti interattivi per testare la vostra attenzione!

La splendida Vesper Julie non solo si esibirà, ma condurrà lo show insieme a Brenda Monticone Martini, frizzante versione della Direttrice Artistica dell'Ivelise.

Grande emozione per quello che sarà il debutto delle Allieve dell'Acadèmie di Burlesque e Varietà del Teatro Ivelise, occasione da non perdere.

Ed infine, udite udite, Special Guest, con Act memorabili, la meravigliosa Satie la Goulue!



SOGGETTO E COREOGRAFIE

VESPER JULIE

REGIA

MONTICONE MARTINI

CAST

VESPER JULIE, BRENDA MONTICONE MARTINI, SHIRLEY ROSE, SHY PHOENIX PEACH, IRIS VON REVE

SPECIAL GUEST

SATIE LA GOULUE







VESPER JULIE

Giulia di Quilio (in Arte Vesper Julie) è attrice, modella e performer burlesque. Dopo una formazione in ambito teatrale, prende parte a film e serie tv per incontrare nel 2010 l’arte del burlesque. Partecipa così al talent show di Sky Uno - Lady Burlesque arrivando in finale, e cominciando da allora una fortunata carriera di performer, parallelamente a quella di attrice, che la porta ad esibirsi sui più importanti palcoscenici nazionali ed internazionali. Sono tanti i festival e gli eventi a cui prende parte: dal prestigioso Australian burlesque festival, nelle città di Melbourne e Brisbane, al palcoscenico del Salone Margherita di Roma, considerato il tempio del varietà, senza dimenticare i grandi eventi e le feste aziendali tra cui Yoox, Mazda, Bacardi e molti altri. Nominata tra le Migliori performer Italiane del 2015 dalla rivista GQ magazine, la possiamo ammirare spesso in vari spot pubblicitari, teatro, film o fiction del grande o piccolo schermo, tra gli ultimi lavori il film premio Oscar come Miglior film straniero "La Grande Bellezza”, diretto dal regista, Paolo Sorrentino. Dal 2023 dirige l’Accadèmie di Burlesque e varietà del Teatro Ivelise.

