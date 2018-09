Fools di Neil Simon. Teatro Portaportese il 13 e 14 settembre 2018

La compagnia teatrale Gli A B Normal

in collaborazione con l’Associazione Culturale “Be2gether”

presenta

Fools

di Neil Simon

regia di Claudio Insegno

con Daniele Bordini, Stefano Dattrino, Chiara David, Stefano Dilauro, Simone Gallo, Lorenza Giacometti, Luigi Grippa, Matteo Magazzù, Federico Nelli, Alessandro Nistri, Fabrizia Sorrentino

Luci e fonica Matteo Antonucci

Grafica Giulia Romiti



il 13 e 14 settembre 2018 alle ore 21

Teatro Portaportese

Sala Brecht

Nel villaggio di Kulyenchikev giunge Leon, un giovane insegnante assoldato, tramite l'annuncio su un giornale, per risolvere la maledizione di cui tutto il paese è vittima ormai da duecento anni: finché uno Yousekevich non sposerà una Zubritsky, tutti gli abitanti del villaggio vivranno nell'ignoranza.

Giunto sul posto, Leon si rende conto della situazione disperata e non ci penserebbe due volte a risalire sul primo treno per scappare via se non fosse per Sofia, la ragazza a cui deve fare da precettore, tanto bella e dolce da spingerlo a sfidare la maledizione e giocarsi il tutto per tutto pur di liberare lei e tutto il villaggio dalla condizione che li opprime, ma qualcosa va storto e allora...

Risate assicurate che si intrecciano in una storia d'amore che tenterà di superare i limiti imposti dalle differenze, soltanto apparenti, e che cercherà di rispondere ad una domanda: chi può dire di essere completamente sano di mente?

Lo spettacolo fa parte della rassegna del Comic Off 2018 ed è rappresentato per gentile concessione della MTP Concessionari Associati SRL (Roma).





La compagnia “Gli A B Normal”

“Gli A B Normal” sono una compagnia di giovani attori formatisi all’interno dell’Accademia “CTC Casa del Teatro e del Cinema” di Claudio Insegno e Simone Gallo.

Nel corso degli anni la compagnia ha messo in scena spettacoli di grande successo sia con brani e omaggi al grande varietà del teatro e della televisione italiana come “Colpo di Scena! Mille luci sul varietà” per la regia di Marco Simeoli al Teatro Marconi, che con spettacoli inediti, ideati e portati in scena insieme anche agli insegnanti dell’Accademia, come il comedy show “Show-ccante” con il duo comico Andrea e Simone al Teatro Porta Portese.

In questo continuo scambio e interazione tra le parti, come una sorta di factory, dove, pur rispettando i vari ruoli, gli insegnanti diventano attori che collaborano attivamente alla messa in scena e gli ex allievi, a loro volta diventano attivi, è nata la volontà di portare in scena anche un grande autore inglese quale Neil Simon.

Un omaggio al grande autore che fa piacere ricordare a pochi giorni dalla sua scomparsa con uno dei suoi testi forse meno conosciuti ai più, Fools, ma che conserva il suo stile comico declinato all’interno di una fiaba e che, grazie ad una geniale e puntuale regia di Claudio Insegno, assicurerà risate continue a tutto il pubblico presente in sala.





Trailer dello spettacolo