Santeramo in Colle incorona il talento

Un'ondata di vibrante energia teatrale ha travolto Santeramo in Colle, palcoscenico privilegiato dell'Undicesima edizione del concorso "Il Saltimbanco". La kermesse, ormai un faro nel panorama delle arti performative amatoriali, si è confermata ancora una volta fucina di talenti e vetrina scintillante per le compagnie desiderose di mettersi alla prova. Quest'anno, sotto i riflettori, una stella ha brillato con intensità particolare: Avalon Teatro, la cui magistrale interpretazione ha conquistato critica e pubblico, imprimendo il proprio sigillo su questa edizione memorabile.

Il verdetto, giunto unanime dalla giuria tecnica e dal caloroso consenso degli spettatori, ha sancito il trionfo dello spettacolo "Così è (se vi pare)", diretto con acume registico da Gerry Petrosino. La rilettura del capolavoro pirandelliano orchestrata da Avalon Teatro ha saputo tessere una trama avvincente, mantenendo un profondo rispetto per l'essenza del testo originale e restituendo con vibrante intensità il complesso e affascinante universo tragicomico del drammaturgo siciliano. La giuria, nel motivare il premio, ha elogiato la compagnia per la creazione di un "fitto reticolo scenico ed attoriale", capace di proiettare l'opera in una dimensione sorprendentemente attuale. Un'operazione che, come sottolineato dai giurati, ha "obbligato il pubblico ad osservare ogni dettaglio per comprendere come quelle dinamiche siano ancora palpabilmente quotidiane, un contesto dal quale nessuno può realmente sottrarsi". La sinergia palpabile tra gli interpreti, uomini e donne, è stata un elemento cruciale, descritta come una forza capace di "trascinare il pubblico con sé, avvolgendolo completamente per l'intera durata della rappresentazione".

Ma il successo di Avalon Teatro ha raggiunto vette ancora più elevate con il prestigioso riconoscimento individuale tributato ad Assunta Marino, insignita del titolo di "Miglior Attrice" per la sua interpretazione intensa e ricca di sfumature del personaggio della Signora Frola. Le motivazioni della giuria non lasciano spazio a interpretazioni: "Con una straordinaria capacità di immedesimazione, l'attrice ha saputo esplorare le dinamiche teatrali e le complesse relazioni con gli altri personaggi con una sensibilità rara. La sua interpretazione ha mirabilmente coniugato la profondità psicologica con la leggerezza e l'ironia sottile che permea il linguaggio pirandelliano, portando alla luce le più recondite sfumature e le intricate complessità emotive del dramma. Ha letteralmente incantato il pubblico, rendendolo partecipe e profondamente coinvolto nella vicenda narrata".

La vittoria di Avalon Teatro all'XI edizione de "Il Saltimbanco" non rappresenta solamente un motivo di orgoglio per la compagnia e per i suoi talentuosi interpreti – tra cui spiccano i nomi di Claudio Lardo, Eduardo Di Lorenzo, Domenico Di Lascio, Simona Devita, Giuseppe Dipasca, Mattia Bacco, Rossella Cirigliano, Giulia Sielo, Gerardina Tesauro, Ilaria Sielo e Michele Barba – ma si configura come un significativo attestato della fervente vitalità e della contagiosa passione che animano il vivace mondo del teatro non professionistico. Eventi di questa portata si rivelano pilastri fondamentali per la promozione della cultura teatrale, offrendo preziose opportunità di crescita artistica e coinvolgendo il pubblico in esperienze che nutrono l'anima e stimolano la riflessione. Santeramo in Colle, grazie alla lungimiranza de "Il Saltimbanco", si conferma un palcoscenico fertile per la creatività e un appuntamento imprescindibile per tutti coloro che amano lasciarsi rapire dalla magia del teatro.