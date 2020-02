Sul sito web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, in Italiano OMS) è possibile trovare informazioni e indicazioni dall'OMS sull'attuale epidemia di nuovo coronavirus .

Vi sono notizie certe e aggiornamenti giornalieri. Chi vuole conoscere i fatti e tenersi informato dovrebbe seguire i siti specializzati per farlo.



L'OMS sta lavorando a stretto contatto con esperti globali, governi e partner per espandere rapidamente le conoscenze scientifiche su questo nuovo virus, per tracciarne diffusione e virulenza e per fornire consulenza a Paesi e persone sulle misure adottate per proteggere la salute e prevenire la diffusione del focolaio.

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019



A questo indirizzo, invece, si possono trovare le domande più frequenti che tutti si pongono con risposte "competenti":

www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Che cos'è un coronavirus?

Quanto è pericoloso?

Gli esseri umani possono essere infettati dal 2019-nCoV da una fonte animale?

Cosa posso fare per proteggermi?

E tante altre domande con relative risposte .



Le ultime notizie confermano che questo coronavirus al momento ha già fatto più vittime della Sars che, tra il 2002 e il 2003, aveva infettato 8.000 persone, uccidendone circa 800 in tutto il mondo.