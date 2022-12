Qualcuno ricorderà che una volta le banche pagavano gli interessi sui depositi.

C' erano pure i depositi "vincolati" che beneficiavano di un tasso superiore ai depositi cosiddetti "liberi" per cui era conveniente tenere i soldi in banca invece che sotto il materasso.

Oggi tutti sappiamo che non è più così, i conti correnti bancari non comportano più il pagamento di interessi attivi per il cliente, in quanto non vengono più considerati come una forma di investimento ma solo un servizio, naturalmente a pagamento.

Per cui i soldi sotto il materasso (almeno in parte) non si possono più tenere perché la maggior parte dei pagamenti che una famiglia deve effettuare (es. le utenze) transitano obbligatoriamente per il conto corrente bancario.

Rimane però una quota di risparmio che tenere in banca è perfettamente inutile e risulta persino comodo tenere il contante in casa.

Quindi col passare del tempo, in barba ai limiti imposti ai prelievi in un determinato periodo, è facilissimo detenere in casa contante oltre i limiti previsti.

Quindi quando l' idraulico o il dentista ti chiedono cifre sensibilmente inferiori in cambio di un pagamento in contanti, procedere al pagamento cash risulta abbastanza agevole e fonte di sensibile risparmio.

Per esempio le spese per il dentista, se fatturate, consentono una detrazione dal reddito solo del 19 per cento, mentre per il dentista evitare la fattura comporta un risparmio sulle tasse che può arrivare al 40 per cento, pertanto fare almeno a metà conviene a tutti e due.

Sulle spese per l' idraulico non occorre nemmeno soffermarsi perché l' eventuale fattura risulterebbe solo inutile spreco di carta (per il cliente) e un bel risparmio per l' artigiano.

Aggiungiamo che per il disgraziato contribuente, pagare tramite banca per avere l' inutile fattura, comporterebbe anche ulteriori spese, bancarie in questo caso.

C'è infine l' irrisolta questione del privato che giustamente si indigna per la diffusa evasione fiscale, ma che si domanda anche per quale motivo per far pagare le tasse all' idraulico, alla fine, gliele debba pagare lui !