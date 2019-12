Il Black Friday si è dimostrato il momento di acquisto più atteso dell’anno dai consumatori italiani e infatti ha registrato un impressionante numero di pagamenti effettuati con moneta digitale: sono stati 18,4 milioni i pagamenti effettuati nella sola giornata di venerdì 29 novembre.

“Si tratta di un risultato considerevole – ha affermato Francesco Luongo presidente di Consumers For Digital Payments (C4DiP) – che dimostra quanto gli epayments siano diventati una consuetudine nel nostro Paese e come sia necessario ripensare la normativa nazionale e regionale che regola i saldi stagionali”.

Le transazioni per gli acquisti online sono state 4,9 milioni mentre i pagamenti nei negozi tradizionali hanno raggiunto i 13,5 milioni. In base all’analisi dei dati effettuata da SIA, il “Black Friday” 2019 ha registrato, rispetto al venerdì precedente, la più alta percentuale di crescita per i pagamenti su siti di e-commerce (+48,4%).

“Questi risultati mostrano due cose: da una parte l’e-commerce e i pagamenti digitali hanno fatto breccia in Italia dove la popolazione è ancora molto legata al contante, anche per motivi anagrafici visto l’età media molto elevata nel nostro Paese. Dall’altra parte – prosegue Luongo – tale successo testimonia che il Governo si sta muovendo nella direzione giusta, incentivando l’uso della moneta elettronica da parte dei consumatori”.

Il Black Friday 2019 mostra un altro aspetto importante: sul canale e-commerce è cresciuto anche l’ammontare della spesa media, indice di una fiducia sempre crescente nei confronti dello shopping online.

“Da sempre la nostra coalizione si impegna per promuovere un cambio di paradigma – conclude Francesco Luongo – e aumentare la fiducia dei consumatori verso questi strumento che hanno un’importante valenza sociale: la moneta elettronica, infatti, è uno dei pochi, se non l’unico, strumenti per contrastare l’economia sommersa. I dati diffusi da SIA sulle transazioni del Black Friday dimostrano che le diffidenze dei consumatori verso la moneta elettronica si stanno via via riducendo”.

C4DiP in sintesi: Consumers For Digital Payments (C4DiP) è un’iniziativa del Movimento Difesa del Cittadino, Asso-consum e U.Di.Con per informare i consumatori e per promuovere i pagamenti elettronici. La coalizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni italiane ed europee, e i cittadini, sulla sicurezza e i vantaggi dell’utilizzo della moneta elettronica.