Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme... ma per un progetto umanitario.

La "reunion" tra Pitt e la Aniston è prevista per giovedì 17 settembre e sarà per una "table read" virtuale del film Fuori di testa (Fast Times at Ridgemont High), che vedrà coinvolti, oltre ai due attori, un cast stellare nel vero senso della parola con attori del calibro di Seann Penn, Morgan Freeman, Matthew McCounachey, Julia Roberts, Ray Liotta...

L'evento, che sarà trasmesso interamente su Facebook, è stato organizzato per raccogliere fondi a favore di due iniziative a supporto delle persone in difficoltà a causa della Covid, CORE e REFORM.