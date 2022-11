Classe 1996, poco più di vent’anni, un viso pulito e giovane. Gaetano De Michele è sicuramente questo e molto, molto altro, e la sua carriera è appena cominciata. Cantautore Tarantino, Gaetano è già seguitissimo su Instagram, complici i suoi successi più famosi, “Gli Angeli“, “Ho provato a cercarti” e la più recente “Come due metà“, che fa parte della meravigliosa soundtrack di Gli Angeli.

Nato a Taranto, Gaetano ha iniziato a studiare musica fin da quando era un bambino. Suona la tastiera ed è cresciuto con il mito di Andrea Bocelli e di Massimo Ranieri, grandi icone musicali e suoi punti di riferimento. Nella sua musica si possono ascoltare influenze sonore che mescolano insieme contemporaneità e lirica, grazie anche alla collaborazione con Enzo Messina, produttore che ha affiancato, negli anni, Francesco Renga, Irene Fornaciari e tanti altri.

“Ho provato a cercarti” è il suo singolo di esordio, sul quale ha dichiarato:

Il brano “Ho provato a cercarti” scritto da me e da Vincenzo Messina poi musicato e arrangiato da lui, nasce in una notte convulsa piena di pensieri, colma di pensieri e di tristezza. Si ispira all’immaginazione di un incontro di una donna bellissima: l’amore. Quell’amore che sembrava perduto e poi ritrovato, come per incanto.

Incredibile anche il successo che sta avendo la sua più recente canzone, “Gli Angeli”.