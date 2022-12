Ritorna anche quest’anno il Maddaloni Charity Christmas Party , evento organizzato dal judoka Marco Maddaloni insieme al padre il maestro Gianni Maddaloni e a Romina Giamminelli, modella, showgirl e personaggio televisivo.

L’evento di beneficenza con la raccolta fondi si è tenuto ieri sera 2 gennaio nella splendida Villa Domi sulla collina del Vomero. Tantissime le star e gli ospiti che hanno aderito all’iniziative e in tanti accorsi sul Red Carpet per sostenere Marco e Romina perché è insieme che si ottengono sempre grandi riscontri.

Tra i presenti, solo per citarne alcuni la bellissima Veronica Maya, showgirl e conduttrice televisiva accompagnata da Marco Morace, chirurgo plastico di noti personaggi televisivi, Alex Pacifico, imprenditore, talent scout, artist manager, titolare della Alex Pacifico Management, Fabiano Santacroce, calciatore, Fabiola Sciabbarrasi, moglie del cantautore Pino Daniele, Beppe Convertini, attore e conduttore televisivo, Emiliana Cantone, cantante, Salvatore Pappacena, stilista e fashion designer, creatore della sua prestigiosa Maison con le sue collezioni bridal e haute couture, Claudia Letizia, attrice, showgirl e soubrette burlesque, Nando Mormone, ideatore del programma Made in Sud accompagnato da tantissimi attori del programma, Fabio Marantino, assistant artist, Sonia Albano, Albano Shoes, Benedetta Riccio, make up artist, e ideatrice della linea Benedetta Riccio Cosmetics, Ubaldo Lanzo, personaggio televisivo, noto sui social per il suo estroso look, Angelo Iannelli, attore, pulcinella napoletano, ambasciatore del sorriso e fondatore del Premio omonimo, Mattia Improta, modello e chef del programma Sempremezzoggiornorai condotto da Antonella Clerici reti Rai.

A fare da cornice alla serata due eccellenti conduttori, la bellissima showgirl e conduttrice televisiva Barbara Petrillo affiancata da Mino Abbacuccio, attore, comico e autore del programma Made in Sud. Presente in prima linea anche la stampa, Antonio D’Addio, giornalista di numerosi settimanali nazionali come Vero Tv, Mio Magazine, Eva Tremila, Vip, Stop, Ciao Donna, Armando Sanchez, blogger, re del gossip e giornalista del settimanale Novella 2000 di Roberto Alessi, Sante Cossentino, Massmediacomuicazione , giornalista e ufficio stampa di numerose manifestazioni vip eventi personaggi e produzioni rai Mediaset e non solo, Dino Piacenti e Davide Ponticiello che hanno curato interviste e riprese televisive con le emittenti We Can Dance e Tlc tv.

Un ricco buffet, fiumi di champagne, buona musica e una squisitissima torta hanno chiuso in bellezza questa III edizione del Charity Gala Maddaloni.