La clericalata della settimana è della Regione Puglia che ha deliberato lo stanziamento di 40 milioni di euro a favore degli enti ecclesiastici nel Sistema sanitario regionale per ridurre le liste d'attesa.Il voto della Giunta è stato sostenuto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sono stati assegnati 30 milioni di risorse regionali (che si aggiungono ai circa 400 milioni di euro previsti per gli enti ecclesiastici sanitari), più altri finanziamenti per arrivare a un totale di circa 40 milioni di euro. L'assessore al Bilancio e vicepresidente regionale Raffaele Piemontese ha incontrato i rappresentanti delle strutture cattoliche Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ospedale "Panico" di Tricase e ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti per giungere all'accordo. "Con le maggiori risorse decise in condivisione con il Consiglio regionale abbiamo operato una precisa scelta politica", ha chiarito l'assessore, "riconoscendo come prioritari i bisogni di salute delle persone, al fine anche di superare l'impatto che l'emergenza pandemica ha avuto sui servizi sanitari".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'apertura della Settimana sociale dei cattolici italiani a Trieste, accolto dal presidente della Cei e cardinale Matteo Maria Zuppi. L'appuntamento, organizzato dai vescovi e giunto alla cinquantesima edizione, è dedicato all'impegno sociale e politico dei cattolici. Ed è divenuto un altro palcoscenico per la convergenza tra Vaticano e le istituzioni "laiche" dello Stato italiano. Nel suo discorso il Capo dello Stato ha parlato della democrazia, ricordando che le decisioni della maggioranza devono avere dei limiti, ed elogiato il contributo dei cattolici in politica e le riflessioni di papi e prelati in merito.

Le istituzioni friulane hanno accolto in pompa magna papa Francesco, arrivato a Trieste per partecipare alla Settimana sociale dei cattolici italiani e celebrare una messa in piazza Unità d'Italia a Trieste. Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, presente alla cerimonia, ha voluto omaggiare il papa con una pregiata riproduzione della Bibbia di Gutenberg: "un oggetto che rappresenta perfettamente la continua ricerca dell'innovazione e allo stesso tempo ci ricorda i valori cristiani alla base della nostra società". Per il presidente si è trattato di una "giornata storica per la nostra regione, grazie alla presenza, per la prima volta da quanto è assurto al Soglio Pontificio, del Santo Padre a Trieste". C'erano anche, per la Giunta regionale, il vicegovernatore Mario Anzil e gli assessori Sebastiano Callari, Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro.

Il Comitato nazionale per la bioetica, mentre si attende un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, si è espresso in senso restrittivo sulla definizione dei Trattamenti di sostegno vitale (Tsv). Lo ha fatto nella risposta recentemente fornita al Comitato etico territoriale dell'Umbria. Il parere non è vincolante, ma se quei criteri fossero applicati sui casi che riguardano persone condotte in Svizzera per il suicidio assistito dall'Associazione Luca Coscioni gli attivisti rischierebbero il carcere. Il Cnb, organo consultivo della presidenza del Consiglio, alla fine del 2022 ha visto un'infornata di esponenti clericali con decreto del governo Meloni. Infatti gli integralisti cattolici hanno esultato e l'attuale presidente del Cnb, Angelo Vescovi, ha trovato spazio sul quotidiano dei vescovi Avvenire.

La maggioranza di governo ha approvato senza modifiche, in Commissione Giustizia del Senato, il testo del disegno di legge per criminalizzare la gestazione per altri e considerarla "reato universale". Il giorno precedente era stato bocciato un emendamento del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo che prevedeva il carcere fino a 10 anni e una multa fino a 2 milioni di euro proprio per la contrarietà di Forza Italia e Fratelli d'Italia, oltre che dell'opposizione. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti, commentando l'approvazione, ha affermato che il provvedimento serve a dire "basta al business esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e dei bambini" e "arginare il turismo procreativo".

Il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi ha presenziato, con fascia tricolore alla cerimonia religiosa nella frazione di Torre per l'installazione permanente di un tabernacolo con edicola votiva per la Madonna dei Vetrai.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati. Il senatore forzista Maurizio Gasparri ha depositato un disegno di legge per garantire un "reddito di maternità" di mille euro al mese, per cinque anni, alle donne (italiane) con basso reddito che ne facciano richiesta nei consultori pubblici o altre strutture socio-sanitarie abilitate (dove probabilmente troveranno pure qualche integralista no-choice a consigliarle). Una misura che vuole esplicitamente "ridurre le richieste di interruzione della gravidanza motivate dall'incidenza delle condizioni economiche" e che gioverebbe di un fondo apposito di 600 milioni di euro dal 2024.

Quarantanove allievi della Scuola Carabinieri di Iglesias hanno ricevuto la cresima nella chiesa di San Francesco nel corso di una cerimonia officiata dal cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, davanti alle autorità militari e religiose della zona.

Il sindaco di Castellaneta (TA) Giambattista Di Pippa, con fascia tricolore, ha consegnato al vescovo le chiavi della città per i patroni della diocesi.

Il sindaco di Lecco Luca Gattinoni e altre autorità locali hanno assistito alla regata nel lago delle "lucie" (imbarcazioni tipiche della zona) con benedizione del prevosto monsignor Davide Milani.