Il brano della band bolognese nelle radio.

“Lu” è il secondo singolo estratto dall’album d’esordio “Psicosi di una Donna Curiosa”, edito nel 2012 della rock band de Il Vaso Di Pandora. Ora il brano ufficialmente entra nelle radio italiane da sabato 14 ottobre in promozione nazionale. “Lu” è una ballad vestita di un rock dagli arrangiamenti d’oltreoceano. Il brano possiede un forte impatto emotivo colto nelle parole di un testo intenso, intimo, quasi viscerale, trattando un tema delicato e dai cupi risvolti. La band de Il Vaso Di Pandora dona quindi anche delicatezza ed eleganza, confermandosi sin dall’inizio, eclettica e consona alle sperimentazioni, poi nel corso della loro carriera divenute caratteristiche immancabili. La melodia è sempre al centro dell’attenzione portata per mano da una sentita interpretazione della cantante Antonella Farace su cui le dinamiche delle corde e della ritmica impreziosiscono un brano divenuto colonna sonora di un commovente videoclip.

“Lu sbircia attraverso le dita la vita e il mondo. Entrambi la attraversano e spesso decidono per lei che non si sente mai adeguata. Si domanda se ha la forza di ribaltare tutto, ma alla fine si lascia sopraffare e di lei non rimane nulla.” Il Vaso Di Pandora

Guarda il video

Storia della band

La band de Il Vaso Di Pandora nasce nel 2009 dall’intuito della cantante Antonella Farace e del batterista Francesco Scaglioni. Dopo vari cambi di line up il quartetto si completa con Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alla chitarra. L’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni zero, da cui Il Vaso Di Pandora mutua quel particolare gusto per edificare muri sonori con i quali colpire il proprio pubblico in modo diretto, potente, come uno schiaffo. Dopo “Psicosi Di Una Donna Curiosa” del 2012, “Massacri per Diletto”, uscito nel marzo 2015 e “L’Astronaufrago”, pubblicato nell’Aprile 2019, la band è pronta al suo gran ritorno con un singolo in pubblicazione nel prossimo novembre e che aprirà le porte a un nuovo progetto discografico.

Spotify: /open.spotify.com/artist/40IDfJbEH4cQtI3BtGy2D7?si=tiMKqeiTQg277XNIHwTyEQ

Facebook: facebook.com/ilvasodipandorabologna

Instagram: www.instagram.com/ilvasodipandoraband

YouTube: www.youtube.com/ilvasodipandoraband