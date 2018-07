Truffa aggravata, presa coppia nel salernitano

Si fecero consegnare, truffandola, 6000 euro da un'anziana donna.

I due furono già arrestati dai Carabinieri lo scorso 19 maggio, allorquando vennero allertati da una 54enne del posto che segnalò un tentativo di truffa ai danni dell’anziana madre.

A Napoli, i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana agli ordini del maggiore Fasolino, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del 47enne Michele Dionisio, nonché dell’obbligo di dimora nel Comune di Napoli alla convivente Anna Bove, coetanea, entrambi pregiudicati e domiciliati nel quartiere di Forcella, in quanto ritenuti responsabili di concorso in truffa aggravata.

Il fatto è stato commesso a Giffoni Valle Piana, il 3 maggio 2018, ai danni di una 78enne del posto, la quale, dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo fintosi il nipote, consegnava al 47enne, presentatosi come corriere e risultato essersi portato presso l’abitazione della vittima a bordo di un’Alfa Romeo condotta dalla donna, la somma contante di 6.000 €uro, in due soluzioni da 2.500 e 3.500 €, per l’acquisto effettuato dal congiunto di un computer e parti di esso, recapitati in due pacchi risultati poi contenere due libri.