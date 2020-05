Samsung ogni anno attira l'attenzione con i suoi top di gamma o con dispositivi particolari come il Galaxy Fold, ma sul mercato propone anche tanti altri smartphone.

La serie Galaxy A, che viene utilizzata per proporre dispositivi di fascia bassa (con qualche interessante eccezione) ne è un perfetto esempio. Ed oggi, per l'appunto, Samsung ha aggiunto un nuovo membro all'interno di questa famiglia di prodotti. Lo smartphone in questione è il Samsung Galaxy A21s.

Il Galaxy A21s è uno degli smartphone più economici tra quelli del catalogo Samsung e si caratterizza per un display Infinity-O e per una batteria capiente.





Le caratteristiche del Galaxy A21s