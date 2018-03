Fidelio Milano @ The Club fa scatenare il martedì notte: 6/3 Gary Caos, 13/03 Festa Persiana del Fuoco, 20/03 I Love Formentera

Martedì 6 marzo 2018 al mixer del The Club, per Fidelio, c'è come special guest l'italiano Gary Caos, che a qui presenta il suo nuovo singolo "Smoke Everyday". Il disco esce sulla sua label Casa Rossa. Caos è davvero molto conosciuto come produttore: è spesso presente in vetta alle chart di Beatport e la sua presenza all'estero in console è costante, soprattutto negli USA. Ad esempio, il 21 marzo è al Secco Cafè e al Dream Hotel di Miami, durante la WMC, mentre il 23 si sposta al The Chapel di Los Angeles. Come sempre, insieme ai dj resident Fidelio, al microfono si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera, mentre sul palco ci sono gli EWS Performers.

Martedì 13 marzo '18, invece, The Club per Fidelio Milano ospita la Festa Persiana del Fuoco. Infatti il martedì più storico d'Italia e non solo ospita un evento creato da Golden Phoenix, l'organizzazione che sta promuovendo anche il concerto di DJ Arash il 6 Maggio al Fabrique di Milano. Chaharshanbe suri, questo il nome persiano della Festa del Fuoco, prende vita l'ultimo mercoledì dell'anno Persiano (calendario solare) e viene celebrata già la sera prima, ovvero di martedì notte in tutta la Persia (Iran, Azerbaijan, Tajikistan e Turchia) fin dal 1700 avanti Cristo... per questo una celebrazione al Fidelio, storico martedì milanese e non solo, sembra del tutto naturale.

Martedì 20 marzo, invece, la festa a Fidelio Milano @ The Club è I Love Formentera, ovvero ospita al mixer Roberto Milani, il creatore di questo scatenato party e Paolino di Radio 105, vocalist di fama. La festa, che fa ballare tutta Italia da anni e non solo, mette già nella giusta direzione verso l'estate e il bel tempo.

Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori, perditempo amatoriali & professionisti. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano. La squadra Fidelio è sempre scatenata: suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera.



