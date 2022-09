Loolapaloosa Milano è una discoteca situata a Corso Como, in prossimità di un altro locale storico del milanese, ovvero l’Hollywood. Si tratta di uno dei locali più divertenti e cool della movida della metropoli, che propone serate per ragazzi e ragazze di qualsiasi età.

Una peculiarità del locale e che si può ballare sui tavoli, bancone e sedie, ma anche i bravissimi barman che, oltre a fare il loro lavoro, diventano dei veri e propri animatori.

Il locale può essere anche un punto d’incontro per un preserata, magari per un aperitivo, ed è sempre aperto fino alle prime luci del mattino.

Loolapaloosa: cos’è?

L’ingresso del Loolapaloosa è costituito da una veranda, sempre piena di persone che amano divertirsi in compagnia. Il “Loola”, infatti, è luogo di incontro per tutti: dall’uomo d’affari, allo studente, alla modella, fino allo sportivo.

Il locale, tra l’altro, è spesso frequentato anche da turisti stranieri, portati lì dalla fama e dal passaparola che da sempre contraddistingue il Loolapaloosa.

Dalla lunga veranda, dove sono posizionati i tavoli e le sedute da conversazione e ristoro, si può accedere all’interno del locale, che si esibisce in tutto il suo splendore attraverso le ampie vetrate. Il segreto, anche se spifferato e conosciuto da tutti del LoolaPaloosa, è costituito dalla capacità di mischiare raffinatezza e accoglienza.

Il Loolapaloosa, oltre che di notte, è aperto anche di giorno e di sera, attraverso la proposta di pranzi su prenotazione e aperitivi, che includono alcuni dei migliori piatti regionali.

In altre parole, è un locale che merita sicuramente una visita, per una semplice serata danzante, ma anche per eventi speciali come quello di una festa di compleanno, piuttosto che di laurea o un addio al celibato.

Loolapaloosa: feste ed eventi



Milano è la regina della movida, e il Loolapaloosa, locale storico del milanese, non tradisce la tradizione. L’ampio spazio in veranda permette di degustare un abbondante aperitivo insieme a drink miscelati da bartender professionisti.

Si tratta della location perfetta per festeggiare eventi di diverso tipo, compreso un diciottesimo compleanno, per chiunque stia ricercando un luogo adulto e raffinato. Appena entrati nella location, il bancone domina la sala principale e sulla sinistra c’è l’area privé.

Infine, la punta di diamante del locale è sulla destra, dove si trova un’area completamente riservabile, adatta a gruppi numerosi.

È la soluzione perfetta, che può essere prenotata in esclusiva, in cui festeggiare compleanni, organizzare feste e addii al celibato o nubilato.

Non da ultimo, il Loolapaloosa è facilmente raggiungibile, dal momento che il locale si trova in una piccola traversa di Corso Como, a pochi passi dalla metro verde e metro lilla di Garibaldi FS. La serata comincia a partire dalle ore 21:00, con un immancabile e soprattutto ricco buffet, e continua dalle 23:00 con dj set e discoteca.