Durante un evento per commemorare 200 militari iraniani non identificati uccisi durante gli otto anni di guerra tra Iraq e Iran, il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha affermato che i recenti disordini in Iran sono stati una sorta di guerra politica i cui mandanti sono da ricercare tra i sostenitori della monarchia, compresi i sostenitori della monarchia, i "terroristi" dell'MKO (Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran) e l'arroganza di alcuni Stati esteri:

"Il sacro Corano ci avverte di stare attenti a coloro che cercano di diffondere voci per fuorviare la società islamica. Il defunto Imam Khomeini e il Leader Supremo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei hanno svolto il loro lavoro di leadership nella definizione delle politiche e agli avvertimenti sugli eventi futuri",

ha affermato Raisi, aggiungendo che le carenze hanno le loro radici in diversi rami del governo e negli uffici amministrativi".

Nella stessa occasione, il presidente iraniano ha dichiarato:

"Non mostreremo misericordia ai nemici",

definendo "un disturbo" le proteste iniziate a seguito della morte di Mahsa Amini..

L'agenzia di stampa iraniana degli attivisti per i diritti umani (Hrana) ha stimato oggi che 507 manifestanti hanno perso la vita tra il 27 ottobre e il 5 gennaio durante le proteste. Il numero dei detenuti è compreso tra 14mila e 16mila.