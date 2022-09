Si terrà presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore la presentazione del romanzo “Scaffali di ricordi”, 2000diciassette edizioni, dell’autrice Mariapia Rapuano. Un labirinto narrativo, un corposo concentrato di una moltitudine di contenuti che attestano sia l’impressionante ricchezza culturale dell’autrice, sia un continuum naturale di estro e poetica.

Pubblicato dalla la casa editrice 2000diciassette, la cui Presidente è Maria Pia Selvaggio, che da sette anni opera in Campania per la promozione della lettura e della scrittura, la produzione è stata curata dalla editor, giornalista dott.ssa Mary Attento.

In una nota così si esprime l’editrice Maria Pia Selvaggio riguardo “Scaffali di ricordi”: “Si rimane incantati e nemmeno la diffusa complessità di alcuni episodi riesce a far riacquistare nel lettore un ben che minimo distacco. Il romanzo di Mariapia Rapuano non si “legge”, in lui si c’immerge e la storia diventa secondaria, l’azione quasi scompare, sostituita da dipinti psicologici. L’apoteosi dell’arte per l’arte. In copertina: Luna d’argento, dell’artista Salvatore D’Imperio bene rappresenta il forte impatto emotivo espresso nella narrazione.”

La scrittrice stessa afferma che “la scrittura rappresenta il miglior antidoto, la fedele amica, il migliore bersaglio. In “Scaffali di ricordi” è presente l’ombra tangibile di mio padre”, incalza Mariapia Rapuano, “a cui devo il “volo” letterario. Navigo nel mare del piacere della scrittura e della lettura e coltiverò il mio talento per scrivere non solo incipit, ma epiloghi di storie che curano gli animi.”

La Presentazione avverrà presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore, San Salvatore Telesino (BN), il giorno 10 settembre, alle ore 18,30.

Interverranno per i saluti Istituzionali: Fabio Romano, Sindaco del Comune di San Salvatore Telesino, Lucia Vaccarella, Assessore alla cultura; Nicola Pacelli, Presidente Pro Loco di San Salvatore Telesino.

Relazioneranno: Maria Pia Selvaggio, Presidente 2000diciassette edizioni; Luciano Di Libero, Docente di Lettere; Don Alfonso Salomone, Preside Liceo Classico “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita (BN). Modera l’evento il giornalista Giacomo De Angelis. Musiche a cura del Maestro Nino Di Luise.