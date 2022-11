https://youtu.be/pqdweqKAo7g

La VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (SCIM), dal titolo “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta” è stata inaugurata venerdì 18 novembre 2022 alla Farnesina, presso la Sala delle Conferenze Internazionali con un importante evento per l’immagine e l’economia italiana bel mondo.

All’evento – moderato da Maddalena Fossati Dondero, Direttore de La Cucina Italiana, media partner dell’evento, e aperto dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Lorenzo Angeloni – sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Vice Ministro delle imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, e il Ministro Adolfo Urso insieme a qualificati interlocutori della filiera produttiva agro-industriale italiana, tra i quali Federalimentare, Filiera Italia, FIPE, ICE, ENIT e Slow Food, oltre al noto ristoratore stellato Alessandro Pipero, che è stato presente per illustrare la sua filosofia di innovazione nella tradizione gastronomica romana e di apertura ad altre cucine, collegandosi quindi ai temi della candidatura di Roma per Expo 2030. Giunta alla sua settima edizione, la Settimana della Cucina italiana nel mondo è un’iniziativa di promozione integrata che si propone di valorizzare all’estero le eccellenze del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i flussi turistici in entrata, attraverso la realizzazione di eventi mirati da parte della rete di Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura e uffici ICE.

https://youtube.com/shorts/0KcPak4j5Go?feature=share

La conferenza ha rappresentato un momento di riflessione su temi di grande attualità, quali il dibattito sulle etichettature fronte pacco e la dieta Mediterranea come modello alimentare sano, equilibrato e sostenibile, ma anche occasione per delineare un approccio di sistema su tali tematiche.