Il Consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una mozione, con la quale chiede al Consiglio comunale di impegnare l’Amministrazione comunale ad attivarsi presso gli uffici competenti al fine di porre in essere tutte le procedure necessarie per la realizzazione nella Piazza Pozzo di S. Marina di un nuovo parco giochi inclusivo, riqualificando l’intera piazza, valorizzando il verde pubblico e procedendo “ad una nuova illuminazione pubblica, all’installazione di nuovi arredi e di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei luoghi”.

Tutto ciò intercettando risorse attraverso i fondi del PNRR. Nella mozione Maisano evidenzia che “molti cittadini e famiglie con bambini residenti nella frazione di S. Marina lamentano la mancanza di un parco giochi inclusivo nel proprio quartiere e che i residenti della zona hanno segnalato che la Piazza Pozzo versa in uno stato di degrado e abbandono”.

Immediata replica del Sindaco Pippo Midili alla mozione presentata oggi dal Consigliere comunale di opposizione Damiano Maisano, con la quale si chiede la realizzazione della Piazza Pozzo di S. Marina e di un nuovo parco giochi inclusivo, riqualificando l’intera piazza, valorizzando il verde pubblico e procedendo “ad una nuova illuminazione pubblica, all’installazione di nuovi arredi e di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei luoghi”.

“É necessario che qualcuno fermi il Consigliere Maisano, – afferma Midili – perché la sua prossima mozione conterrà la necessità di realizzare una.... Cittadella Fortificata a Milazzo. Ormai il Consigliere è preda di delirio politico, tanto da presentare una mozione ritenendo necessario che il Consiglio comunale dia mandato al Sindaco per realizzare un parco giochi a Santa Marina. Peccato che il parco giochi e la nuova piazza Pozzo a Santa Marina non solo sono stati progettati, inseriti nel piano triennale e finanziati; ma nello specifico sono già stati appaltati e tra poco le due ditte che hanno vinto la gara, realizzeranno il tutto.

Il Consigliere, che legge sempre tutte le determine, che riguardano i rifiuti – prosegue – non controlla niente altro e non sa neanche quello che viene votato in aula probabilmente, perché spesso non partecipa al voto. Stranamente, nonostante dalle foto, è sempre con un quotidiano in mano, bisogna desumere che non legge neanche quello, visto e considerato che la notizia è stata persino riportata dal giornale nel mese di dicembre del 2022, oltre ad essere stata diffusa su tutti i siti internet.

Questa è la prova evidente di come certa opposizione specula su tutto, cercando di spacciare per cose proprie le idee, i progetti ed i lavori di questa amministrazione. Gridando allo scandalo quando vengono bocciati in aula perché le proposte sono già fatti concreti realizzati o da realizzare a breve. Questa è la realtà con la quale dobbiamo confrontarci: una chiara caduta di stile del rappresentante della Lega, che siamo certi, da domani starà più attento nel proporre idee nuove o pseudo tali”.