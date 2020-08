Un grintoso brano urban-dance esaltato dalla produzione di Mastermaind.

“Vanilla sky” è un brano scritto in pieno periodo di lockdown, quando il desiderio di uscire ed incontrare persone era molto forte, in un momento in cui, per una ragazza come Grace, la voglia di fare festa e ballare rappresentava un desiderio indiscutibile.

Lo stile urban che sposa la dance rappresenta in assoluto la parte che meglio racconta la grinta di questa giovane artista, esaltata ancor di più dalla produzione di Mastermaind (Fabri Fibra, Vacca, Entics, Two Fingerz, Baby K ecc…), - «il risultato finale è un pezzo perfetto per riprendere la vita da dove l'avevamo lasciata, con un'estate piena di energia e un reale desiderio d'amore» - afferma Grace.



Il video è girato su uno yacht Azimut, dove Grace ha deciso di decontestualizzare completamente il paesaggio, puntando esclusivamente sul rapporto tra l’energia estiva che comunica il mare e quella urban di una location famosa come il Carroponte di Sesto San Giovanni (MI).

La produzione è di Pier Pank con la regia di Irene Tomasi.

Guarda qui il video



Etichetta: White_Pop

Radio date: 21 luglio 2020