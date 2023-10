Al momento per la categoria Miglior film internazionale per gli Oscar 2024 sono stati inviati 82 film dai rispettivi Comitati di selezione, ma è possibile che nella lista definitiva, che sarà pubblicata dall'Academy, compaiano ancora altri Paesi che non hanno ancora ufficializzato la loro partecipazione.

Quest'anno troviamo in pole position l'acclamato dramma sull'Olocausto di Jonathan Glazer, The Zone of Interest, scelto per rappresentare il Regno Unito, che potrebbe conquistare la candidatura non solo per la categoria Miglior film internazionale ma anche per il Miglior film e la Miglior regia.

Lo inseguono la Francia con The Taste of Things, l’inno alla gratitudine di Wim Wenders, Perfect Days scelto per rappresentare il Giappone, il dramma scolastico The Teachers' Lounge (Germania).

Senza dimenticare il Messico con Totem (Messico), la riflessione di Pawo Choyning Dorji sul conflitto tra democratizzazione e religione in The Monk and the Gun (Bhutan) e il western della landa di Nikolaj Arcel, The Promised Land (Danimarca) presentato all'ultimo Festival di Venezia.

Per Io Capitano di Matteo Garrone, scelto per rappresentare l'Italia, crescono le quotazioni per entrare almeno nella shortlist dei 15 semifinalisti che sarà annunciata il 21 dicembre.