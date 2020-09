Il duello tra il giocatore argentino Leo Messi e il suo club, il Barcellona, si arricchisce di un nuovo capitolo.

La Pulce ha dichiarato che non lascerà il Barcellona per questo motivo: “Non avrei mai fatto causa al club che amo”. Ma forse per il Club sarebbe stato meglio il contrario.

Infatti, il club catalano con il ricavato della vendita di Messi (anche se non avrebbe raggiunto i 700 milioni di euro) avrebbe potuto, sistemare il bilancio, oppure fare una campagna acquisti degna del Barcellona.

Adesso, invece, si profila un anno da separati in casa tra Messi e il Barcellona (soprattutto con il presidente Bartomeu), fino ovviamente alla scadenza naturale del contratto - alla fine della stagione 2020/2021 - che sancirà il tanto sospirato e cercato addio per il calciatore argentino.