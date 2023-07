I Consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano hanno presentato una nota, con la quale invitano l’Amministrazione “ad avviare le procedure necessarie per addivenire all'adozione e alla pubblicazione sul sito internet del Comune, entro e non oltre il termine del 29 luglio 2023, dei provvedimenti attuativi prescritti dalla legge per assicurare ai cittadini i benefici derivanti dalla adesione del Comune alla pace fiscale”.

Gli esponenti della minoranza richiamano il decreto legge del 30 marzo scorso, convertito in legge il 26 maggio 2023 n. 56, che attribuisce ai Comuni la facoltà di aderire alla tregua fiscale, deliberando la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi notificati al 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2023, nonché lo stralcio totale o parziale delle ingiunzioni con importo fino a 1000 euro notificati dal 1° Gennaio 2000 al 31.12.2015.

“A tal fine – affermano – si rende necessaria l'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale dei provvedimenti attuativi entro e non oltre il termine del 29 Luglio 2023. L’adesione alla rottamazione agevola la riscossione da parte del Comune, e assicura benefici fiscali ai cittadini sotto forma di annullamento automatico dei debiti fino a 1000 euro e di definizione agevolata senza il pagamento delle sanzioni e interessi previsti dalla norma, dei carichi tributari in riscossione fino al 31.12.2022”.