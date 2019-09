Grande successo per il I Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno

Successo ad Ascoli Piceno per la prima edizione del Premio Letterario Nazionale "Città di Ascoli Piceno", organizzato dallo scrittore ascolano Piko Cordis in collaborazione con la casa editrice "Le Mezzelane" e l'Associazione Culturale "Euterpe" di Jesi e patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, alla presenza dell'Assessore alla Cultura della Città Donatella Ferretti.

Ben due giurie, formate da professionisti del settore, una "emozionale " e una tecnica, hanno vagliato quasi 400 tra racconti, poesie e saggi storici giunti da tutta Italia.

Un grande riscontro che ha affollato sabato pomeriggio la Sala della Ragione – Palazzo dei Capitani per il conferimento dei premi (primo premio riproduzione della statua di Sant'Emidio). Nel corso dell'evento è stato attribuito il Premio Speciale "Targa Euterpe" al poeta Alessandro Sammarini di Rimini. Il Premio era riservato ad autori in lingua italiana che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del bando e prevedeva tre diverse sezioni rispettivamente dedicate alla poesia, al racconto a tema libero e al racconto storico.

Spazio anche per lo sport. La Menzione d’Onore, in ambito letteratura sportiva, è stata ricevuta dal giornalista marchigiano Daniele Bartocci: la giuria ha apprezzato alcuni suoi racconti-saggi tra cui uno sull’attuale allenatore della Nazionale Roberto Mancini la cui carriera professionale si è basata sin dalla nascita sul sacrificio e sul rispetto delle regole visti come elemento di crescita per i giovani.

Senz’altro la millenaria città di Ascoli ha saputo fondere dentro di sé le vestigia di antiche popolazioni italico-romane. Elegante nell’accorpamento di numerosi edifici medioevali, rinascimentali e moderni; la città del travertino è confortata dalle quiete acque del Tronto e del Castellano, e incastonata nell’incantevole verde smeraldino dei colli che la circondano gelosamente. Ricca di bellezze architettoniche, le sue torri e i suoi ponti sono un prezioso patrimonio dell’umanità.