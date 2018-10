Scrivi la tua fiaba, narrare la magia. Seminario a Chieti

Scrivi la tua fiaba, narrare la magia: corso di scrittura teorico e pratico a Chieti

Ma Press Arteventi e Comunicazione Srls presenta:

Seminario e laboratorio creativo Scrivi la tua fiaba, narrare la magia. Percorso di scrittura fiabesca, morfologia, simbologie, tradizioni popolari.

in esclusiva presso il Michail Cechov Studio

Scuola di arte drammatica Chieti

Sabato 24 Novembre 2018 dalle ore 9 alle ore 18

Full Immersion

Relatori: Natascia e Romina Malizia (Giornaliste pubbliciste, Blogger, Scrittrici, titolari della Ma Press Srls Arteventi e Comunicazione. Socie fondatrici Sniam- Sindacato Nazionale Italiano Artisti Modelli)

Alessio Di Francesco (Direttore Artistico Michail Cechov Studio - Scuola d'arte drammatica a Chieti, Regista ed Attore) Scrivi la tua fiaba, narrare la magia. Percorso di scrittura fiabesca, morfologia, simbologie, tradizioni popolari

“C’era una volta un bosco incantato…..”e la fiaba ha inizio. Leggendo queste poche parole adulti e bambini iniziano a viaggiare verso un luogo lontano dove tutto può accadere. Le Fiabe e le Favole si tramandano da tempi lontani in modo orale e scritto, narrando fatti di cronaca, riti d’iniziazione e tradizioni popolari. Con il passare del tempo molti racconti hanno subito adattamenti e sono stati edulcorati data la loro brutalità.

Attraverso la scrittura di una Fiaba ognuno può raccontare un avvenimento vissuto, prendere spunto dalla realtà, descrivere parte della propria vita o semplicemente trascrivere su un foglio i propri desideri e sogni. Scrivere aiuta a guarire le ferite, tirare fuori ciò che l’anima normalmente non esprime o non ha il coraggio di raccontare. Durante il seminario verrà spiegata la differenza tra fiabe e favole, analizzate le tradizioni popolari e la morfologia della fiaba basandosi su “Le Radici storiche dei racconti di Fate”, “Morfologia della Fiaba” di Vladimir Propp ed il “Manuale di tradizioni Popolari” di Jean Cousinier. Vladimir Propp è stato un linguista e antropologo russo, molto importante per la comprensione della struttura morfologica di una Fiaba. Ha classificato gli elementi che si ripetono nei racconti di fate oltre ad individuare i rituali di iniziazione descritti ed insiti in ogni fiaba.

Sarà un Corso di scrittura teorico e pratico con la realizzazione finale della propria fiaba secondo la struttura morfologica descritta durante la prima parte del seminario, relatori Natascia e Romina Malizia. Successivamente si svolgerà una breve introduzione sull'interpretazione di una fiaba (relatore Alessio di Francesco). Seguirà la lettura e l'interpretazione delle brevi fiabe realizzate dagli iscritti al seminario, chiudendo il corso con la consegna degli attestati di frequenza e partecipazione da parte della Ma Press srls Arteventi e Comunicazione e Michail Cechov Studio. Particolare importanza verrà dedicata ai consigli e guida pratica su come editare un proprio libro di fiabe.

Programma: Ore 09:00 - 09:30 Apertura seminario, presentazioni. Compilazione scheda di presentazione + liberatoria per fotografie, articoli e rassegna stampa del seminario

Ore 9:30 - 11:00 Inizio lezioni teoriche sulla differenza tra fiabe e come. Tradizioni popolari. Morfologia e costruzione di una fiaba di magia (Vladimir Propp, Jean Cousinier)

Ore 11:00 - 11:30 Break coffee

Ore 11:30 - 13:30 Lezioni teoriche, nozioni per la costruzione di una fiaba, simbologie e significati reconditi nelle fiabe tradizionali.

Ore 13:30 - 14:30 Brunch

Ore 14:30 - 16:00 Prova pratica, laboratorio pratico di scrittura creativa. Prova personale di scrittura di una fiaba.

Ore 16:00 - 16:30 Cenni sull'interpretazione - intonazione (relatore Alessio Di Francesco)

Ore 16:30 - 17:30 Reading di una fiaba del libro “Short Story Fiabe Horror”. Lettura di tutte le fiabe realizzate. Consigli pratici per editare un libro da soli.

Ore 17:30 - 18:00 Consegna attestati di frequenza/partecipazione. Foto di rito, saluti, ringraziamenti finali.



Info: Mapress Arteventi e Comunicazione

3289712092 - mapress.comunicazione@gmail.com

Michail Cechov Studio - 391 498 3065