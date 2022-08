Brancaleone (Reggio Calabria). Presentato, presso il Villaggio Hotel Club Altalia, il libro a fumetti di Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, edito da Antea Edizioni e disegnato da Tiziano Riverso.

L’evento di grande spessore culturale e di rilevanza sociale è andato in scena all'aperto presso la grande piscina della struttura con una grande affluenza di ospiti, voluto fortemente dai proprietari Romano e promosso da Massmedia Comunicazione fieri e orgogliosi di aver ospitato questa presentazione, di un libro a fumetto di carattere sociale, che porta alla ribalta una patologia rarissima e sconosciuta, dalla quale è affetto Nunzio Bellino. L'Altalia orgoglio della costa Jonica, oasi di rara bellezza diventa per un giorno non solo un luogo di relax, sole, vacanze e mare, ma anche una location per lanciare messaggi importanti e profondi.

Con i due autori, Bellino e Cossentino, ha dialogato il giornalista Sante Cossentino, che ha raccontato che il libro “L’Uomo Elastico” è una sorta di spin- off del film “Elastic Heart”, realizzato da Giuseppe Cossentino, qualche anno fa, e come i due progetti corrono parallelamente, avendo una forte risonanza internazionale.

Il giornalista, dopo aver introdotto l’idea del progetto “L’Uomo Elastico”, passa la parola agli autori del libro-fumetto.

Giuseppe Cossentino ha chiarito che “L’Uomo Elastico” è un libro a fumetti, al quale egli tiene molto. Esso racconta la vera storia di Nunzio, che si trasforma in un supereroe per i vicoli di Napoli e combatte contro una patologia subdola e sconosciuta, la Sindrome di Ehlers-Danlos, che ancora oggi è ricordata con il nome dei due scienziati francesi, che l’hanno scoperta. Il volume, racconta lo sceneggiatore dell’opera, è uno strumento, che porta alla ribalta questa patologia, per incentivare la ricerca e combattere ogni forma di bullismo, discriminazione e razzismo.

Un progetto “educational”, che vuole promuovere l’inclusione e la diversità. Ma l’autore sottolinea che non gli piace parlare di diversità, bensì di unicità, perché ogni essere umano è unico e irripetibile. E Nunzio Bellino, con la sua forza, il suo coraggio e il suo sorriso, è speciale, un vero e proprio simbolo contro ogni forma di violenza. A notare il suo talento è stata Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, su RAI 1, giornalista e conduttrice di grande sensibilità che fa davvero servizio pubblico. L’obiettivo dell’”Uomo Elastico” a fumetti è quello di entrare nelle scuole e sensibilizzare non solo i grandi, ma anche i più piccoli, sulla tematica del bullismo. Non a caso, la scuola è uno dei primi luoghi, in cui questa spinosa realtà si manifesta.

Media Partner dell'evento la testata giornalistica Occhio All'Artista Magazine, Cronache Vip e Massmedia Comunicazione.