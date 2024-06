Conto alla rovescia per Douglas Luiz alla Juventus. Il mediano brasiliano classe 1998 è sempre più vicino ai bianconeri, ormai pronti a chiudere l'affare con l'Aston Villa. Al club inglese andranno in cambio Iling Junior ed Enzo Barrenechea (non più Weston McKennie) più una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

La Juve ha già iniziato a pianificare il programma delle sue visite mediche negli Stati Uniti. Dove Douglas Luiz è impegnato con la propria nazionale in Copa America.

Il Brasile gioca il 25 giugno col Costa Rica a Inglewood, il 29 giugno col Paraguay a Paradise e il 3 luglio con la Colombia a Santa Clara sempre in California.

Intanto la sua compagna Alisha Lehmann, 25enne attaccante svizzera dell'Aston Villa, dovrebbe svolgere le visite mediche in Italia a Torino prima di essere ingaggiata dalla Juventus Women.