Agenzia investigativa Roma: Secondo recenti statistiche effettuate su campione relative all’ultimo mese, sembra che nella capitale vi sia un maggior numero di richieste per indagini investigative, rispetto ad altre parti d’Italia. Rivolgersi ad un’agenzia investigativa Roma può essere un’esigenza, che nasce per diversi motivi. Spesso in ambito lavorativo o personale possono sorgere alcune problematiche, che l’azione di un investigatore può risolvere.

Non bisogna dimenticare che un’agenzia investigativa ha sempre una rete di collaboratori che agiscono in più ambiti, essendo esperti in diversi settori. Parliamo dell’ambito tecnologico, dei social e degli hardware. Molto spesso, i collaboratori di un’agenzia investigativa agiscono con coperture e grazie a speciali tecniche acquisite riescono a infiltrarsi in più contesti, senza suscitare alcun sospetto.



Perché le persone si rivolgono ad un’agenzia investigativa?



Agenzia investigativa Roma perché? Come già detto le problematiche che spingono le persone a fare questa scelta sono diverse. In quest’articolo le analizzeremo.

I principali ambiti nei quali un'agenzia investigativa agisce sono:



- Indagini su persone scomparse;

- Verifica antecedenti su una persona da assumere;

- Indagini su aziende per concorrenza sleale, attività fraudolente ecc.;

- Monitoraggio su comportamenti del personale aziendale;

- Protezione informazioni sensibili;

- Misure di sicurezza e protezione

Ma non finisce qui, i servizi offerti da un'agenzia investigativa riguardano anche indagini private, aziendali, commerciali, finanziarie, patrimoniali, assicurative, legali, servizi tecnici, indagini per recupero crediti, ricercare prove concrete, rilevanti nei processi e così via.

Inoltre, è importante sapere che l'investigatore possiede una licenza e l’autorizzazione del prefetto per svolgere determinate attività, Per tale motivo, il cliente che si rivolge ad un'agenzia investigativa non viola nessuna normativa, perché il professionista è ben consapevole delle azioni che può svolgere e di quelle che non rientrano nella sfera della legalità.

Una delle più importanti agenzie investigative operanti a Roma, la Serpico Intelligence, ad esempio utilizza per le sue attività tecnologie investigative avanzate, come le indagini informatiche sia su pc sia su smartphone. Questa tipologia di indagini richiede il rispetto di una lunga serie di regolamenti e leggi, e la riservatezza è il centro di queste attività.



Sempre più persone scelgono la protezione e la sicurezza non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nei condomini e nelle abitazioni private.

Un’agenzia investigativa non offre solo servizi relativi ad indagini ma anche servizi di vigilanza e videosorveglianza al fine di garantire una protezione continua e sicura h24.

Televigilanza e Tele portierato h24, infatti è uno dei servizi più sofisticati e speciali svolti dalla Serpico Investigazioni, in quanto garantisce una tele vigilanza remota h24, si tratta di un servizio attivabile in tutta Europa, con un’assistenza e un supporto ininterrotti 7 giorni su 7.

Negli ultimi anni i furti in appartamenti sono sempre di più in crescita. Nasce quindi il bisogno di molte famiglie di tutelarsi e vivere la propria quotidianetà in totale sicurezza e libertà.