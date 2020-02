Un Master postuniversitario per giovani laureati e laureandi magistrali in economia o ingegneria gestionale.

Si terrà a Milano giovedì 5 marzo, presso la sede di AIPB (Associazione Italiana Private Banking) in Via San Nicolao 10, una giornata di orientamento in cui verrà presentato il primo Master post-universitario in Private Banking & Wealth Management (www.master.aipb.it) una nuova iniziativa pensata per giovani neolaureati e laureandi in economia o ingegneria gestionale.





La giornata di Open Day prevede tre momenti distinti, uno la mattina (dalle 10.00 alle 11.30) e due nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 18.30) durante i quali verranno presentate le opportunità, le caratteristiche e le specificità del programma. Iscrivetevi con una mail a segreteria.master.aipb.it



Gli aspiranti iscritti devono soddisfare i seguenti requisiti ed essere:

o Neolaureati alla magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale con votazione minima pari a 99/110

o Laureandi alla magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale che abbiano ultimato tutti gli esami prima della decorrenza del Master (4 maggio 2020) con una votazione media che consenta di conseguire il voto minimo finale pari almeno a 99/110 e si laureino entro l’anno 2020

o Nati dopo il 1993 (incluso)



“Quello del Private Banker è un mestiere bellissimo – dichiara Silva Lepore, Direttore Scientifico del Master AIPB – molto vario e che richiede alta professionalità e sensibilità relazionale. Il Private Banking inoltre comprende tutti i settori funzionali alla realizzazione dei servizi rivolti al Cliente Private, e non soltanto al mestiere del Private Banker in sé. Le banche stanno investendo nella gestione dei patrimoni individuali e nel wealth management. Per coloro che amano il mondo degli investimenti e ambiscono a ricoprire un ruolo costruttivo e critico in questo settore, aderire al Master faciliterà il raggiungimento dei loro desideri e fornirà una formazione di alto livello accompagnata da avvicinamento al mondo del lavoro attraverso lo stage.Il progetto del Master AIPB disegnato e realizzato dall’Associazione nasce con la motivazione di creare un percorso formativo che corrisponda ai reali bisogni dell’Industria.”

Il Master, avrà una durata di otto mesi con frequenza a tempo pieno. Il piano di studi è articolato in due mesi di lezioni in aula a cui seguiranno sei mesi di stage retribuiti presso i 25 Istituti Finanziari associati ad AIPB che hanno aderito all’iniziativa.







Riferimenti:

www.master.aipb.it Mail: segreteria.master.aipb.it

www.facebook.com/masterprivatebanking/

www.linkedin.com/company/master-aipb-in-private-banking-and-wealth-management/

Per ulteriori informazioni:

AIPB – Tel. +39 02 45 38 17 00