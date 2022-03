Giuria con tanti vip per Miss Europe Continental 2022. Grande attesa per la finale di Miss Europe Continental, che andrà in scena dalla Mostra d’Oltremare di Napoli il prossimo 9 aprile 2022 nella splendida cornice del teatro Mediterraneo.

Il grande concorso internazionale, ideato dal patron Alberto Cerqua, verrà condotto da Veronica Maya, ma ci sarà dal backstage anche la Antonella Salvucci. A giudicare le ragazze in gara, desiderose di raggiungere il primo posto nella finale europea di questa kermesse dal palco scintillante e con un red carpet dalle grandi occasioni ricco di vip, ci saranno cinque personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo: il personal trainer ed ex tronista Lucas Peracchi, la conduttrice, attrice e modella internazionale Eleonora Pieroni, la Bellissima attrice Imma Pirone, l’affascinante Raffaela Di Caprio splendido volto di fiction e cinema e per finire, direttamente dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl Maria Monsé, volto storico delle Olimpiadi di bellezza.

Un concorso, quello di Miss Europe Continental, che diventa sempre più importante, visto che Nicole Di Mario, la prima storica vincitrice, fa attualmente parte del cast de La Pupa e il Secchione Show, programma di punta di Italia 1 che quest’anno vede alla conduzione Barbara D’Urso. Segno del fatto che la manifestazione, curata nei minimi dettagli da Alberto Cerqua, è il giusto trampolino di lancio per emergere nel mondo dello spettacolo per talento , simpatia , carisma, bellezza.

Tutto anche grazie ai partner, nuovi e storici, che sostengono il brand Miss Europe Continental kermesse dal respiro mondiale, soprattutto quest’anno: Giovanna Ercolano, stilista e sponsor ufficiale di Miss Europe Continental con lo stilista Antonio Basile, Nails Company Italy, To Be Mine Jewelry, Amor Cosmetics, LDK security Agency.