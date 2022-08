Da venerdì 5 Agosto, in digital download e su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo “Siamo” per l’etichetta indipendente “EnZoneRecords”

Da venerdì 5 Agosto fuori: “Siamo”, nuovo singolo del Rapper Siciliano George sotto l’etichetta siciliana EnZoneRecords.



Composto dallo stesso George e prodotto da Buddysound, “Siamo” è un quadro, un quadro in musica che rappresenta la monotona routine del cittadino medio.

“Siamo” Scritta da George, prodotta e mixata da Buddysound, e masterizzata da Peppe Barbera, ci conduce in un viaggio particolare, un viaggio nella routine giornaliera dell’uomo moderno, svilito dalla sua condizione di lavoratore urbano disumanizzato, lontano dalla dimensione spirituale alla quale sarebbe giusto e naturale tendere

“…siamo linee di sorpasso su questa strada nera”

Dario Giuseppe Musso, in arte George, nasce a Licata sul finire degli anni 80.

La sua sicilianità lo ha reso curioso, profondo, aperto al prossimo così come i siciliani sanno essere, ma, un certo provincialismo della sua terra gli fa sentire l’esigenza di dover ricercare un nuovo percorso e una nuova evoluzione personale e professionale. Si trasferisce a Bologna dove muove I primi passi nel Rap col il tag “Ame’n”

Col nome di Geroge pubblica quest’anno il singolo, accompagnato dal video “La tua Coscienza”

(Ascolta su Spotify)(Guarda il Video)

Dario dice di sè: "non ho mai avuto in me la concezione che la musica potesse diventare esclusivamente il mezzo che mi veicolasse, a rischio stesso di scavalcarla,

mi sono sempre considerato un modesto artigiano della metrica; scrivere è come un passatempo che ci aiuta a scandire i battiti della vita con maggiore amore".