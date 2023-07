A Silverstone, il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha conquistato la quinta pole position consecutiva e la settima della stagione 2023 nella sessione di qualifiche di questo pomeriggio valevole per il GP di Gran Bretagna. Dietro di lui, piacevole novità, le due McLaren, rispettivamente, di Lando Norris e Oscar Piastri.

In Q1, i piloti hanno dovuto affrontare una pista in alcuni tratti bagnata per la pioggia caduta fino ad un'ora prima dell'inizio delle qualifiche. Il turno è stato affrontato con gomme da asciutto. Una bandiera rossa a poco più di tre minuti dal termine, ha fatto sì che al rientro, con gomme fresche e pista con più tenuta i tempi si abbassassero progressivamente. Perez (Red Bull), partito per primo, si è visto così sfilare dagli avversari che di volta in volta tagliavano il traguardo e non ha passato il turno.

Christian Horner, però, si è rifatto con l'ennesima pole di Verstappen che ha messo a segno un 1:26.720, più veloce di oltre 2 decimi rispetto a Norris e di quasi quattro rispetto a Piastri.

Dietro le McLaren, le due Ferrari di Leclerc e Sainz, praticamente con lo stesso tempo, più lente di mezzo decimo rispetto alla vettura che li precede. Il monegasco, probabilmente, avrebbe potuto far meglio, a seguito di alcune imperfezioni nell'ultimo settore, mentre in quello centrale era stato molto veloce.

Dietro le rosse, le due Mercedes di Russell ed Hamilton, con tempi di poco superiori. Leggermente più staccati, ma non di molto - alla fine sono otto i piloti racchiusi in poco più di mezzo secondo - completano la lista dei primi diueci in griglia Albon (Williams), Alonso (Aston Martin) e Gasly (Alpine Renault).

Domenica, la gara partirà alle ore 16:00.