Con una strategia che sta portando avanti da anni, la Cina ha messo le mani sull'intero mercato del cobalto, uno dei metalli più importanti per la realizzazione delle batterie per i veicoli elettrici (ma non solo).

La produzione vede come leader assoluti La Repubblica del Congo e l'Indonesia, con la Cina che controlla in via diretta o indiretta quasi tutte le miniere del paese africano, che vanta una quota estrattiva pari a circa il 70% del totale.

In questo modo, Pechino può condizionare il mercato a proprio piacimento.