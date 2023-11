Al River di Soncino (CR) sabato 2 dicembre '23 va in scena un party da non perdere. L'energia al microfono è quella di Simo Loda e Paolo Q, mentre il sound è a cura di Luca Mede e Dader. Si può star certi che il divertimento non manca senz'altro, per un evento già molto atteso.

Luca Mede, in particolare, è un giovane DJ con una forte passione per la musica a 360°. Sin da subito grazie alle sue skills ha avuto l'opportunità di suonare in numerosi club di Brescia e feste private, dove ha affinato la mia tecnica e il gusto musicale. La sua dedizione alla musica e la capacità di leggere il pubblico gli hanno permesso di creare set coinvolgenti e di alta qualità. Tra i locali in cui si esibisce più spesso, ecco l'Hotel Costez di Cazzago (BS), in cui spazia da un genere musicale all'altro senza difficoltà.

Dader ha invece 27 anni ed è originario di Brescia. Fin da bambino ha mostrato un grande interesse per la musica, ma è stato solo all'età di 18 anni che ha scoperto la sua vera passione per la musica elettronica. Grazie alla sua determinazione e alla sua costante voglia di imparare, Davide ha iniziato a farsi strada tra i club di Brescia e dintorni, suonando in piccoli locali e feste private. Col passare degli anni, ha aumentato le sue skills, grazie alla sua abilità tecnica e alla sua selezione musicale curata e particolare. Ora, dopo una decade di esperienza, Davide è diventato un nome noto nella scena della musica elettronica di Brescia, grazie alle sue esibizioni coinvolgenti e apprezzate dalla pista. Davide è sempre alla ricerca di nuove sfide e continua ad affinare le sue abilità. Spesso è in console al Circus beatclub Brescia.

//

La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che torna a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.

Anche per l'autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub



Special adv section by ltc – lorenzo tiezzi comunicazione