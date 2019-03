“Amici per la pelle” la nuova divertente serie di Simone Ripa e Alessandra Zannoni

“AMICI PER LA PELLE ”. Una fantastica serie web ideata dai protagonisti SIMONE RIPA, ALESSANDRA ZANNONI e scritta da quest’ultima.

Un tetto sotto cui stare ed una stanza li accomunano. Le spese in una Roma capitale sempre più cara sono tante ed i ragazzi seppur superata la trentina, sono costretti a fare i conti con la realtà, con le tasche vuote e con un lavoro precario, così si dividono affitto, bollette e viveri per poter vivere una vita dignitosa. Nasce poi, per ognuno di loro, la difficoltà nel trovare l’anima gemella.

I bisogni diversi, la privacy che viene a mancare, elementi necessari di una convivenza che metteranno a dura prova un’amicizia che si instaura col tempo fra i protagonisti.

I tre riescono a vivere sotto lo stesso tetto, ma riusciranno poi a convivere con le problematiche delle relazioni moderne, le incombenze del lavoro e dei non rapporti di amore?

Nasce così, il progetto di una sit-com che vede protagonisti tre ragazzi che decidono di convivere e condividere, un appartamento. Simone, Alessandra e Stefano nel loro quotidiano rappresentano alla perfezione la categoria “coinquilino”.

Il sarcasmo non manca e le avventure neanche.

“AMICI PER LA PELLE” potrà essere seguita sul canale Igtv di Instagram due volte la settimana.

Alessandra ha dei problemi a relazionarsi con gli uomini a detta sua “moderni”, ostacolata forse dal precariato, ma non lavorativo, di uno dei due protagonisti... Gay.

Si è trasferita da poco dalla periferia romana.

Simone, ragazzo a volte problematico con carattere deciso. Il suo obiettivo è sempre e solo uno. Potrebbe scendere mai a compromessi?

Stefano, equilibrato e sensibile. Un confidente, l’amico che tutti vorrebbero, ma che decide di fare il percorso della convivenza solo per il periodo di magra economica.

Amici per la pelle, una sit-com divertentissima tutta da seguire.