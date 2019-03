La Puglia dall'estate 2019 vieta l'uso della plastica monouso nelle proprie spiagge

La metà dei turisti provenienti da tutta Italia, e non solo, usa in modo errato la plastica, i cui prodotti sono sì "comodi" da utilizzare ma che spesso finiscono per inquinare l'ambiente.

Così, a partire dalla prossima estate la regione Puglia vieterà nei propri lidi i prodotti di plastica monouso come cannucce, bicchieri, piatti, posate...

La plastica monouso è considerata utile dalle persone, ma contribuisce a produrre inquinamento e degrado.

Per questo motivo, la Puglia ha deciso di dare un segnale a favore dll'ambiente vietandone l'uso con un'ordinanza balneare che è stata licenziata lo scorso 7 marzo.

Sulle spiagge pugliesi dunque potranno essere venduti e utilizzati solo posate e piatti biodegradabili che rispettino l'ambiente. Al momento, sono escluse dal divieto le bottiglie di acqua.